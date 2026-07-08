La petite maison dans la prairie : le grand classique de la télé renaît sur Netflix

Près de cinquante ans après la série culte portée par Michael Landon, "La Petite Maison" dans la prairie fait son retour dans une nouvelle adaptation produite par Netflix.

Lancée en 1974, La Petite Maison dans la prairie est devenue l'une des séries familiales les plus populaires de l'histoire de la télévision. Mais avant d'être un phénomène du petit écran, elle était une série de romans autobiographiques écrits par Laura Ingalls Wilder dans les années 1930. C'est à ces livres que Netflix a choisi de revenir pour cette nouvelle adaptation, développée par Rebecca Sonnenshine, à qui l'on doit notamment The Boys, The Vampire Diaries et Archive 81.

La série est disponible le 9 juillet sur la plateforme Netflix. Présentée comme un drame familial autant qu'un récit de survie et une chronique de la conquête de l'Ouest américain, la série entend montrer les difficultés du quotidien des pionniers tout en offrant une vision plus nuancée de cette période de l'histoire. Preuve de la confiance accordée au projet, Netflix a commandé une deuxième saison avant même la diffusion de la première.

La jeune Alice Halsey, révélée dans Lessons in Chemistry, incarne Laura Ingalls. Elle donne la réplique à Luke Bracey, vu dans Point Break, Tu ne tueras point et Elvis, qui reprend le rôle de Charles Ingalls, et à Crosby Fitzgerald (Palm Royale), qui interprète Caroline. Le casting est complété par Skywalker Hughes (Joe Pickett), dans le rôle de Mary, ainsi que par Jocko Sims (New Amsterdam), Warren Christie (The Résident, Batwoman) et Barrett Doss, connue pour Station 19.

Quelle est l'intrigue de la série La petite maison dans la prairie ?

À la fin du XIXᵉ siècle, Charles et Caroline Ingalls quittent le Wisconsin avec leurs filles Mary et Laura pour tenter de construire une nouvelle vie dans les vastes plaines américaines. Au fil de leur installation près de Walnut Grove, la famille doit faire face aux conditions de vie particulièrement difficiles de la frontière : les intempéries, les récoltes incertaines, les conflits avec leurs voisins et les nombreux sacrifices qu'impose la vie de pionnier.

Qui est au casting de la série La petite maison dans la prairie ?

Alice Halsey : Laura Ingalls

Luke Bracey : Charles Ingalls

Crosby Fitzgerald : Caroline Ingalls

Skywalker Hughes : Mary Ingalls

Jocko Sims : Dr George Tann

Warren Christie : John Edwards

Wren Zhawenim Gotts : Good Eagle

Meegwun Fairbrother : Mitchell

Alyssa Wapanatâhk : White Sun

Xander Cole : Little Puma

Ryan Robbins : Russell Kind

Barrett Doss : Emily Henderson

Mary Holland : Jemma James

Michael Hough : Eli James

Kowen Cadorath : Caleb

Tosh Collins : Louis

Maclean Fish : Adam Scott

Rebecca Amzallag : Lacey Aubert

Où voir la série La petite maison dans la prairie en streaming ?

La série La petite maison dans la prairie est à regarder en exclusivité sur Netflix à partir du 9 juillet 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).