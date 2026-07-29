L'attentat du vol Pan Am 103 : Netflix revient sur l'attentat le plus meurtrier de Grande Bretage

"L'attentat du vol Pan Am 103" est une mini-série britannique qui revient sur l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Grande-Bretagne.

L'Attentat du vol Pan Am 103 est une mini-série britannique créée par Jonathan Lee (Qui a tué l'enfant chéri de la BBC ?), qui revient sur l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Grande-Bretagne : le crash du Boeing Pan Am 103 sur la petite ville écossaise de Lockerbie. Pour raconter au mieux la tragédie et ses conséquences, l'équipe s'est basée sur les nombreux témoignages et tous les éléments de l'enquête. Côté casting, on retrouve Connor Swindells (Scoop, Vive le vol d'hiver) et Patrick J. Adams (Suits : Avocats sur mesure).

Le Royaume-Uni est spécialisé dans les contenus inspirés d'histoires réelles. The Crown, Scoop, mais aussi Toxic Town ou encore Legends, ces séries à la fois addictives et qualitatives nous permettent de décrypter en détail les moments majeurs de l'histoire moderne britannique. De son côté, L'Attentat du vol Pan Am 103 est disponible en streaming le 30 juillet 2026 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de L'Attentat du vol Pan Am 103 ?

21 décembre 1998, Écosse, alors que la petite ville de Lockerbie s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année, un boeing s'écrase sur les habitations. Ses 243 passagers et les 16 membres d'équipages meurent sur le coup. 11 habitants sont également tués lors de l'impact, pour un total de 270 victimes. Si les autorités pensent d'abord à un accident, il devient rapidement clair qu'il s'agit d'une attaque. Alors que les familles des victimes exigent des explications, les autorités vont remuer le monde entier pour trouver le coupable et comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, à bord du Pan Am 103.

Quels acteurs sont au casting de L'Attentat du vol Pan Am 103 ?

Patrick J. Adams : Dick Marquise

Dick Marquise Connor Swindells : Ed McCusker

Ed McCusker Merritt Wever : Kathryn Turman

Kathryn Turman Jason Alan Staines : Sad American

Sad American Estrid Barton : Ella Ramsden

Ella Ramsden Robert Jack : Bob Monetti

Bob Monetti Dominik Tiefenthaler : Edwin Bollier

Edwin Bollier Bianca Bardoe : Tanya Burman

Tanya Burman Mercer Boffey : Ed Marshman

Ed Marshman Rosie Yates : Rose

Rose Eddie Marsan : Tom Thurman

Tom Thurman Peter Mullan : John Orr

John Orr Tony Curran : Harry Bell

Harry Bell Douglas Hodge : Stuart Henderson

Stuart Henderson Nicholas Gleaves : Allen Feraday

Allen Feraday Lauren Lyle : June McCusker

June McCusker Andrew Rothney : Willie Armstrong

Willie Armstrong Phyllis Logan : Moira Shearer

Où visionner L'Attentat du vol Pan Am 103 en streaming ?

La minisérie L'Attentat du vol Pan Am 103 est disponible en streaming sur la plateforme Netflix le 30 juillet 2026. Pour découvrir cette série ainsi que d'autres titres adaptés de faits réels comme Toxic Town ou Legends, vous pouvez vous abonner au service de VOD Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres sans pub mais plus onéreuses existent également.