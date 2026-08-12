Moria : la vie spectaculaire d'une icône argentine libre sur Netflix

"Moria" est une série autobiographique stylisée qui retrace la vie de la comédienne argentine Moria Casan, à l'occasion de ses 80 ans. Les 8 épisodes sont diffusés en streaming sur Netflix le 14 août 2026.

Moria est une série argentine qui retrace la vie de l'actrice et égérie Moria Casàn (Primavera, Buenos Vecinos). Entre biopic, docu-série et revue de cabaret, Moria célèbre 80 ans d'existence et les périodes d'une vie folle et libre. Huit épisodes et pas moins de trois actrices permettent de découvrir une star ultra populaire en Argentine et symbole d'émancipation et de transgression dans une société conservatrice.

Depuis son lancement en 2014, Netflix a aboli l'hégémonie des blockbusters et autres superproductions américaines, pour proposer aux abonnés du monde entier, des films et des séries... Venues du monde entier. L'Argentine n'est pas en reste et le pays se démarque par ses drames sociaux et historiques avec notamment Pizza, Bira, Faso ou Wakolda deux classiques du cinéma Argentin. La série Moria est disponible en streaming depuis le 14 août 2026.

Quelle est l'intrigue de Moria ?

Libre, précurseur, scandaleuse, même, Moria Casàn nait en 1946, dans un monde en pleine reconstruction. Au début des années 1970 Moria Casàn, entame sa carrière meneuse de revue, puis actrice de comédies délurées. Très vite, la jeune femme casse les codes habituels : jolie, sexy, mais pas soumise. Elle refuse de se produire sur scène si elle entend des propos dégradants et exige d'être mise au même niveau que les hommes. Dans ces années-là, ce n'est pas seulement osé, c'est scandaleux. Pourtant Moria ne transigera jamais et construira fièrement sa carrière entre danse, performance et comédie pour devenir un symbole d'émancipation et de transgression dans un pays où la liberté a longtemps été conditionnelle.

Quel casting pour la série Moria ?

Cecilia Roth : Moria Casán (âgée)

Moria Casán (âgée) Griselda Siciliani : Moria Casán (adulte)

Moria Casán (adulte) Sofía Gala Castiglione : Moria Casán (jeune)

Moria Casán (jeune) Marco Antonio Caponi : Mario Castiglione

Mario Castiglione Micaela Riera : Susana Giménez

Susana Giménez Luis Machín : Carlos A. Petit

Carlos A. Petit Hernán Jiménez : Jorge Porcel

Jorge Porcel Sebastián Rosso : Alberto Olmedo

Alberto Olmedo Luciana Ulrich Cárpena : Nora Cárpena

Nora Cárpena Pilar Viñes : Graciela Dufau

Graciela Dufau Martina Perret : Thelma Biral

Thelma Biral Melisa Marzioni : Susana Campos

Où visionner Moria en streaming ?

Les huit épisodes de la série Moria qui reviennent sur la vie de la célèbre comédienne Moria Casàn sont disponible en streaming sur Netflix le 14 août 2026. Netflix propose également des classiques du cinéma argentin comme Pizza, Bira, Faso ou Wakolda. Pour les visionner, vous pouvez vous abonner au service de VOD Netflix dès 7,99 euros par mois.