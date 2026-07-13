Prisoner : de quoi parle ce thriller explosif avec Tahar Rahim sur Canal+ ?

Prisoner est une série d'action britannique diffusée en streaming sur Canal+ depuis le 13 juillet 2026.

Prisoner est une série britannique d'action imaginée et écrite par Matt Charman. Ce cinéaste primé est familier des séries à suspenses développées pour les plateformes puisqu'on lui doit également la série Hostage sortie en 2025 sur Netflix, où la française July Delpy incarne l'un des rôles principaux. Dans Prisoner, c'est cette fois l'acteur Tahar Rahim (Monsieur Aznavour, Un Prophète) qui s'intègre à un casting britannique. Et pas des moindres, puisqu'il partage l'affiche avec Izuka Hoyle, primée pour son rôle dans le film Boiling Point.

La série a d'abord été diffusée dès le 30 avril 2026 sur la chaîne Sky Atlantic. Accueillie avec enthousiasme par le public, elle a d'ores et déjà été renouvelée pour une seconde saison dont la date de diffusion n'est pas encore connue. En France, Prisoner est également disponible en streaming sur MyCanal, plateforme de Canal+, depuis le 13 juillet 2026.

Quelle est l'intrigue de Prisoner ?

Ancien tueur d'élite pour le compte du groupe criminel Pegasus, Tibor Stone s'apprête à témoigner contre son ancien employeur lors d'un procès retentissant. En route vers Londres pour assister au procès, son fourgon blindé est attaqué avec un objectif clair : le neutraliser et l'empêcher de parler. C'est sans compter sur la policière chargée de conduire Tibor à son procès, l'agent Amber Todd. Alors que les deux ont la mafia et des chefs corrompus aux trousses, ils vont devoir s'unir pour arriver à Londres en un seul morceau.

Quel casting pour Prisoner ?

Tahar Rahim : Tibor Stone

Tibor Stone Izuka Hoyle : Amber Todd

Amber Todd Leonie Benesch : Nina Drâgus

Nina Drâgus Finn Bennett : Olly Hatton

Olly Hatton Laurie Davidson : Declan Dempsey

Declan Dempsey Ken Nwosu : Phil Hawkins

Phil Hawkins Sam Troughton : Will O'Neill

Will O'Neill Kitty Reed : Jade Butler

Jade Butler Daniel Betts : Marcus Turner

Marcus Turner Selorm Adonu : Jamal Azumah

Jamal Azumah Brían F. O'Byrne : Harrison Dempsey

Harrison Dempsey Catherine McCormack : Josephine Campbell

Josephine Campbell Eddie Marsan : Alex Tebbit

Où visionner Prisoner en streaming ?

Après une première diffusion sur Sky Atlantic, la série Prisoner est désormais disponible en streaming sur MyCanal, la plateforme de Canal+, depuis le 13 juillet à raison d'un épisode par semaine. Cette plateforme propose évidemment tous les contenus Canal + mais donne également accès à d'autres plateformes comme Apple TV ou HBO Max suivant les offres. Vous pouvez vous abonner à Canal+ dès 19,99 euros par mois.