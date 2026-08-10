House of the Dragon : à quelle date pourra-t-on voir la saison 4 ?

La saison 3 de "House of the Dragon" s'est achevée le 10 août 2026. Une suite est en préparation.

La danse des dragons touche très bientôt à sa fin. La saison 3 de House of the dragon s'est achevée ce lundi 10 août sur HBO Max, au terme de son huitième épisode. L'affrontement entre Rhaenyra (du clan Noir) et Aegon (du clan Vert) a connu un tournant décisif, qui suscite des attentes des spectateurs pour la suite.

La saison 4 de House of the Dragon sera la dernière de la série dérivée de l'univers Game of Thrones. C'était d'ailleurs le plan du showrunner, Ryan Condal, depuis la fin de la diffusion de la saison 2. Ces ultimes épisodes doivent donc amener la conclusion du conflit entre Rhaenyra et Aegon (et dévoiler qui est le "vainqueur" de cette danse des dragons), ses conséquences sur Westeros, et montrer l'impact que la guerre a eu sur les intrigues de Game of Thrones et A Knight of the Seven Kingdoms, autre série dérivée de l'univers de George R.R. Martin.

A quelle date sortira la saison 4 de House of the Dragon ?

Mais il va falloir s'armer de patience avant de découvrir la suite de House of the Dragon. Si la saison 4 a bel et bien été confirmée par les créateurs de la série, il a également été annoncé qu'elle sortirait en 2028, d'ici deux ans. Ceci n'est pas une surprise, puisque c'est globalement l'attente qui a séparé chacune des saisons : la première est sortie en août 2022, la seconde en juin 2024 et la troisième en juin 2026. On peut donc espérer une diffusion de la quatrième saison pour juin 2028, si les calendriers sont respectés et si le tournage ne prend pas de retard.

Où voir House of the Dragon saison 4 ?

En attendant la sortie de la saison 4 de House of the Dragon, les fans peuvent retrouver l'intégralité des trois premières saisons sur la plateforme de streaming HBO Max. La saison 4 de House of the Dragon sera (normalement) également disponible sur HBO Max au moment de sa sortie, en 2028.

La plateforme de streaming propose plusieurs offres : le moins cher, mais avec publicités, propose une lecture simultanée sur deux appareils à 6,99 euros par mois, ou 69,90 euros par an. Si vous préférez éviter les publicités, il existe aussi un abonnement dit "Standard" (lecture simultanée sur deux appareils, 30 téléchargements, et Warner TV et TCM Cinéma inclus) pour 10,99 euros par mois, ou 109 euros par an. Si vous êtes une famille nombreuse (lecture simultanée sur 4 appareils, 4K UHD et Dolby Atmos, 100 téléchargement et Warner TV et TCM Cinema inclus), mieux vaut opter pour l'offre "Premium" à 15,99 euros par mois, ou 159 euros par an.

La plateforme de streaming HBO Max est également accessible sur MyCanal via l'abonnement Canal+ Ciné Séries à 24,99 euros par mois et l'abonnement totale à 59,99 euros par mois. Sur Prime Video, le contenu de la plateforme de streaming est également disponible à partir de 5,99 euros par mois, en ayant déjà souscrit à un abonnement à Amazon (6,99 euros par mois).