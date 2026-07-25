Avatar Aang, le dernier maître de l'air : après la fuite, le film dérivé de la série d'animation sort en streaming

Pensé pour le cinéma, "Avatar Aang : le dernier maître de l'air" est finalement sorti en streaming.

Après la sortie de la saison 2 de la série live action sur Netflix, le dernier maître de l'air fait son retour en animation. Inspiré de la série animée créée par Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, le film Avatar Aang : le dernier maître de l'air est sorti ce samedi 25 juillet. Premier volet d'une trilogie d'animation qui suit les héros de la série à l'âge adulte, le long-métrage devait initialement sortir au cinéma.

Mais le film, réalisé par Lauren Montgomery et co-réalisé par Steve Ahn et William Mata, a malheureusement fuité dans son intégralité sur Internet, ce qui a poussé les studios à revoir leur stratégie de diffusion. Avatar Aang : le dernier maître de l'air sort donc finalement uniquement en streaming sur la plateforme Paramount++.

Quelle est l'intrigue d'Avatar Aang : le dernier maître de l'air ?

Aang, le dernier maître de l'air au monde et actuel Avatar, découvre l'existence d'un pouvoir ancestral susceptible de sauver sa culture de l'extinction. Avec l'aide de ses amis, il se lance dans une quête à travers le monde pour le retrouver avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains et ne menace de bouleverser la paix pour laquelle ils ont tout sacrifié.

Qui double les personnages d'Avatar Aang : le dernier maître de l'air ?

Eric Nam : Aang

Dave Bautista : Tagah

Jessica Matten : Katara

Román Zaragoza : Soka

Steven Yeun : Zuko

Dionne Quan : Toph

Dee Bradley Baker : Appa et Momo

Freida Pinto

Ke Huy Quan

Taika Waititi

Geraldine Viswanathan

Ronny Chieng

Ken Jeong

Où voir Avatar Aang : le dernier maître de l'air en streaming ?

Avatar Aang : le dernier maître de l'air devait initialement sortir au cinéma. Mais une fuite du film sur les réseaux sociaux a forcé les studios en charge du projet à changer leurs plans. Le long-métrage d'animation est sorti exclusivement en streaming. En France, c'est sur Paramount+ qu'il est possible de le découvrir depuis le samedi 25 juillet 2026. La plateforme de streaming par abonnement est partir à partir de 7,99 euros par mois, avec un essai gratuit de 7 jours.