Heartstopper Forever : le film qui clôt la série réconfortante débarque sur Netflix

"Heartstopper Forever" est un film britannique disponible sur Netflix, et le dernier volet de la saga feel good adaptée d'une série de romans graphiques.

Heartstopper Forever est un film britannique réalisé par Wash Westmoreland. Il s'agit de la suite et fin de la série culte Heartstopper, diffusée sur Netflix depuis 2022. Les trois saisons et leur suite, Heartsopper Forever, sont adaptées de la série de romans graphiques d'Alice Oseman, qui racontent l'histoire d'amour à la fois émouvante et profonde de deux lycéens.

Série feel good et queer, Heartstopper explore des sujets profonds comme celle de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle, mais aussi la santé mentale et le passage à l'âge adulte. Une spécialité dans laquelle Netflix excelle : Sex Education, Geek Girl ou encore Never I Have Ever se désintéressent toutes des modèles stéréotypés de l'adolescence pour proposer des personnages et des thématiques auxquels les jeunes d'aujourd'hui peuvent vraiment s'identifier. Le film Heartstopper Forever est disponible en streaming sur Netflix depuis le 17 juillet 2026.

Quelle est l'intrigue de Heartstopper Forever ?

Charlie et Nick filent toujours le parfait amour, mais de nouveaux défis viennent tester leur relation. Nick s'apprête à partir pour l'université, alors que Charlie prend de l'assurance et s'émancipe au lycée. À un moment charnière de leur vie, les deux amoureux vont devoir faire des choix, alors qu'autour d'eux, leurs amis aussi naviguent entre les défis amoureux, familiaux et scolaires de la vie. Alors est-ce que tout s'arrête après le lycée, ou au contraire est-ce que tout commence ?

Quels acteurs sont au casting de Heartstopper Forever ?

Joe Locke : Charlie Spring

Charlie Spring Kit Connor : Nick Nelson

Nick Nelson Corinna Brown : Tara Jones

Tara Jones Kizzy Edgell : Darcy Olsson

Darcy Olsson Yasmin Finney : Elle Argent

Elle Argent William Gao : Tao Xu

Tao Xu Tobie Donovan : Isaac Henderson

Isaac Henderson Rhea Norwood : Imogen Heaney

Imogen Heaney Jenny Walser : Tori Spring

Tori Spring Bradley Riches : James McEwan

James McEwan Leila Khan : Sahar Zahid

Sahar Zahid Eddie Marsan : Geoff Young

Geoff Young Anna Maxwell : Martin Sarah Nelson

Martin Sarah Nelson Darragh Hand : Michael Holden

Où visionner Heartstopper Forever en streaming ?

Après trois saisons diffusées entre 2022 et 2024, la série prend fin avec le film Heartstopper Forever, diffusé surNetflix depuis le 17 juillet 2026. Pour découvrir la série, son film, et des séries comme Sex Education ou Geek Girl, vous pouvez vous abonner au service de la plateforme de streaming à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres abonnements plus onéreux et sans publicité existent également.