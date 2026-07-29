La bouche du diable : un film de requins terrifiant à voir sur Prime Video

La plateforme de streaming d'Amazon met en ligne le 29 juillet 2026 un film d'horreur et thriller de survie, "La bouche du diable".

Amateurs de spéléo et de balades en mer, ne regardez pas ce film. Ou du moins, attendez la fin des vacances. En plein milieu de l'été, Prime Video a décidé de sortir La Bouche du Diable thriller de survie et film horrifique de requins, ce mercredi 29 juillet. Un classique de l'horreur popularisé par Les dents de la mer, qui promet d'être diablement efficace.

La plateforme de streaming d'Amazon a réuni une bande de stars révélées par les plateformes de streaming (Lana Condor de A tous les garçons que j'ai aimés, Nico Hiraga de Moxie et Booksmart et Gavin Casalegno de L'été où je suis devenue jolie), associé à la jeune actrice reine de l'horreur Kathryn Newton (Abigail, Wedding Nightmare 2) pour jouer des amis, en vacances au large des côtes du Mexique, qui se retrouvent entourés par des requins.

Quelle est l'intrigue de La Bouche du diable ?

Le film La Bouche du diable suit une bande d'amis, en vacances au large des côtes du Mexique. Mais lorsqu'ils décident de visiter des grottes, ils se retrouvent entourés par des requins et doivent trouver comment survivre à leurs attaques.

Quels acteurs au casting de La Bouche du diable ?

Kathryn Newton : Charlie

Lana Condor : Kate

Gavin Casalegno : Greg

Nico Hiraga : James

Tomi Rose : Adrienne

Tayme Thapthimthong

Où voir La Bouche du diable en streaming ?

Le film La Bouche du diable est disponible exclusivement en streaming le 29 juillet 2026. C'est la plateforme d'Amazon, Prime Video, qui le propose à cette date à ces abonnés. Pour profiter des contenus du site, il faut donc souscrire à un abonnement, à 6,99 euros par mois ou à 69,90 euros par an.