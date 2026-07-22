Amour et machinations : un documentaire sur une incroyable escroquerie sentimentale sur Netflix

Netflix se penche sur une affaire aussi fascinante que troublante, pleine de zones d'ombre avec "Amour et machinations".

Une jeune femme accusée d'avoir orchestré un plan de vengeance, des mails menaçants et une enquête pleine de rebondissements : Netflix programme ce 22 juillet 2026 le documentaire Amour et machinations, sur une affaire qui a secoué une banlieue aisée de Californie.

Fait divers déroutant, le film retrace une affaire qui débute par une série de messages menaçants envoyés à une jeune mariée et qui débouche sur une arrestation spectaculaire. Mais à mesure que l'enquête progresse, les certitudes vacillent et les versions des différents protagonistes se contredisent. À travers témoignages, archives et documents judiciaires, le film cherche à comprendre comment cette histoire a pu captiver l'opinion publique tout en brouillant la frontière entre manipulation, obsession et vérité.

Le documentaire donne la parole aux personnes directement impliquées dans l'affaire, à commencer par Angela, au centre de cette histoire. Témoins, proches, journalistes et enquêteurs interviennent également pour éclairer les différentes facettes de ce dossier complexe.

De quoi parle le film documentaire Amour et machinations ?

Dans une banlieue huppée de Californie, une jeune femme reçoit des e-mails menaçants signés d'un mystérieux pseudonyme. Très vite, les soupçons se portent sur l'ex-femme de son mari, qui est arrêtée dans le cadre d'un supposé complot de vengeance. Mais l'affaire se révèle bien plus complexe qu'il n'y paraît. Au fil des révélations, enquêteurs, proches et observateurs découvrent une succession de mensonges, de manipulations et de zones d'ombre qui remettent en question la version des faits initialement admise. Le documentaire retrace cette affaire de bout en bout et invite le spectateur à se faire sa propre opinion.

Où voir le film documentaire Amour et machinations en streaming ?

Le film documentaire Amour et machinations est à regarder en exclusivité sur Netflix à partir du 22 juillet 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).