Pompéi : Tom Hiddleston enquête sur les dernières heures de la cité antique pour Disney+

Direction le sud de l'Italie pour faire revivre les dernières heures de la célèbre cité romaine à la lumière des dernières découvertes avec "Pompéi".

Près de 2000 ans après l'éruption du Vésuve, Pompéi continue de fasciner les passionnés d'histoire. Disney++ s'empare du sujet avec une proposition originale : une série documentaire en trois épisodes portée par Tom Hiddleston, bien connu des fans de Marvel pour son rôle de Loki. L'acteur part à la rencontre d'archéologues, de géologues et de spécialistes du monde antique pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé en l'an 79 après J.-C., lorsque le Vésuve est entré en éruption.

Grâce à des reconstitutions, des images de synthèse et l'étude de vestiges récemment mis au jour, le documentaire, disponible le 23 juillet 2026 sur la plateforme, entend dépasser les clichés souvent associés à la catastrophe. Il s'intéresse notamment aux habitants de Pompéi, à leur quotidien et aux décisions qu'ils ont prises lorsque le danger s'est rapproché. Pompéi sera disponible à partir

Tom Hiddleston est le principal visage du programme. L'acteur britannique est notamment connu pour son interprétation de Loki dans l'univers cinématographique Marvel, mais aussi pour ses rôles dans The Night Manager, Crimson Peak et Kong: Skull Island.

De quoi parle la série documentaire Pompéi ?

À travers trois épisodes, Tom Hiddleston remonte le fil des événements qui ont conduit à la destruction de Pompéi. En s'appuyant sur les dernières découvertes archéologiques, il tente de reconstituer heure par heure le déroulement de la catastrophe. Le documentaire s'intéresse également aux habitants de la cité, dont certains ont pu être identifiés grâce aux fouilles. Leurs histoires permettent de mieux comprendre comment les populations ont réagi face à une menace dont elles ne mesuraient pas encore l'ampleur.

Qui apparaît dans la série documentaire Pompéi ?

Tout au long des épisodes, Tom Hiddleston est accompagné d'archéologues, d'historiens, de volcanologues et d'autres spécialistes qui apportent leur expertise sur les événements ayant conduit à la disparition de Pompéi.

Où voir la série documentaire Pompéi en streaming ?

La série documentaire Pompéi est à regarder en exclusivité diffusée en exclusivité sur Disney+ dès le 23 juillet 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.