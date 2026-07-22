Les fous du Pickleball : Jake Johnson découvre le sport le plus tendance des États-Unis dans une comédie Apple TV

Le sport qui connaît un succès fulgurant aux États-Unis débarque sur Apple TV+ avec "Les fous du Pickleball", une comédie portée par Jake Johnson et produite par Ben Stiller.

Longtemps considéré comme un simple loisir de retraités, le pickleball est devenu en quelques années l'un des sports les plus populaires des États-Unis. Avec Les fous du pickleball, Apple TV s'intéresse à ce phénomène à travers une comédie sportive produite par Ben Stiller, qui suit plusieurs joueurs passionnés, amateurs comme professionnels.

Intitulé The Dink en version originale, le film est réalisé par Josh Greenbaum, à qui l'on doit Barb and Star Go to Vista Del Mar. Cette comédie sportive suit un ancien prodige du tennis contraint de se tourner vers le pickleball, un sport qu'il méprisait jusque-là. Entre humour, compétition et quête de rédemption, Les fous du pickleball entend raconter l'ascension d'un outsider tout en surfant sur l'incroyable popularité de cette discipline aux États-Unis. Le film estdisponible sur Apple TV le 24 juillet 2026.

Le casting est porté par Jake Johnson, révélé dans New Girl et vu dans Spider-Man: New Generation, aux côtés de Mary Steenburgen (Le Book Club, La Proposition) et d'Ed Harris (Apollo 13, Westworld). On retrouve également Chloe Fineman (Saturday Night Live), Patton Oswalt (la voix de Rémi dans la VO de Ratatouille), Aaron Chen ainsi que les anciennes stars du tennis Andy Roddick et John McEnroe dans leurs propres rôles. Ben Stiller, producteur du film, apparaît lui aussi à l'écran.

Quelle est l'intrigue du film Les fous du Pickleball ?

David Burroughs purge une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de son propre fils, un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Son existence bascule lorsqu'il reçoit une preuve laissant penser que l'enfant pourrait être encore vivant. Prêt à tout pour découvrir la vérité, il décide alors de s'évader et de remonter la piste d'un immense complot qui pourrait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur son passé et sa famille.

Quels acteurs au casting du film Les fous du Pickleball ?

Jake Johnson : Dusty Boyd

Mary Steenburgen : Candace

Ed Harris : Chuck Boyd

Ben Stiller : Dr. Stone

Andy Roddick : Self

Chloe Fineman : Marisa

Patton Oswalt : Skip

Aaron Chen : PJ

Martin Kove

Chris Parnell

Christine Taylor

John McEnroe

Wayne Wilderson : Gene

Eli Jane : Andy Roddick Assistant

Nathan Blair : Dusty Boyd

Indiana Elle : Sadie

Où voir le film Les fous du Pickleball en streaming ?

Le film Les fous du Pickleball est à regarder en exclusivité sur Apple TV le 24 juillet 2026. Afin de profiter de cette comédie, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.