Leur vérité : un deuil, une théorie du complot et des soupçons de meurtre dans le nouveau thriller sur Netflix

Que faire lorsque l'on commence à soupçonner son propre père d'avoir tué sa mère ? C'est le point de départ de Leur vérité, un mystérieux thriller espagnol.

Avec Leur vérité, Netflix retrouve Carlos Montero et Darío Madrona, les créateurs d'Élite. Réalisé par Roger Gual (La petite fille sous la neige, Les Demoiselles du téléphone), le film suit une jeune femme qui revient dans sa ville natale après la mort de sa mère. Sur place, elle retrouve un père devenu méconnaissable, obsédé par une sombre théorie du complot. À mesure que les tensions s'accumulent, elle commence à se demander s'il pourrait être impliqué dans le décès de son épouse.

Le casting est porté par José Coronado, figure incontournable du cinéma et des séries espagnoles, connu pour Entrevías (Négociateur sur Netflix) et L'Héritage empoisonné. Il donne la réplique à Stéphanie Magnin, vue dans La Moderna et La Fiera. On retrouve également Fanny Gautier (Olympo, Mía es la venganza) et Alberto Olmo (Mala Influencia).

Quelle est l'intrigue du film Leur vérité ?

Ruth, une trentenaire qui s'est éloignée de sa famille depuis plusieurs années, revient chez elle après la mort de sa mère dans des circonstances troublantes. Elle y retrouve son père Martín, un homme devenu agressif, solitaire et obsédé par une théorie du complot qu'il tente de faire entendre à tout prix. Alors que leur relation se dégrade rapidement, Ruth commence à nourrir un terrible soupçon : et si son père était responsable de la mort de sa mère ? Coincée sous le même toit que lui, elle va tenter de découvrir la vérité, au risque de mettre sa propre vie en danger.

Quels acteurs au casting du film Leur vérité ?

José Coronado : Martin

Stéphanie Magnin : Ruth

Fanny Gautier : Lucia

Alberto Olmo : Aron

Où voir le film Leur vérité en streaming ?

Le film Leur vérité est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 24 juillet 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).