Stuart fails to Save the Universe : un personnage de The Big Bang Theory hérite de sa propre série sur HBO Max

L'univers de The Big Bang Theory poursuit son extension sur HBO Max avec une nouvelle série dérivée centrée sur Stuart Bloom, le marchand de comics.

Après Young Sheldon et Georgie & Mandy's First Marriage, l'univers de The Big Bang Theory continue de s'étendre. Cette fois, c'est Stuart Bloom, le propriétaire de la boutique de comics, qui se retrouve au centre de l'action dans une série aussi déjantée qu'ambitieuse, entre sitcom et aventure de science-fiction.

Avec Stuart Fails to Save the Universe, Chuck Lorre et Bill Prady, les créateurs de The Big Bang Theory, s'associent au scénariste Zak Penn (Ready Player One) pour proposer le spin-off le plus audacieux de la franchise. Diffusée sur HBO Max le 24 juillet 2026 en France, la série entraîne les spectateurs dans une histoire de multivers où Stuart devient, bien malgré lui, le dernier espoir de l'humanité. Loin du format classique de la sitcom, la série mêle humour geek, science-fiction et action. Stuart y est accompagné de plusieurs visages bien connus des fans de The Big Bang Theory, dans une aventure qui promet de revisiter l'univers de la série culte sous un angle inédit.

Kevin Sussman reprend son rôle de Stuart Bloom, personnage récurrent de The Big Bang Theory depuis la deuxième saison. À ses côtés, Lauren Lapkus retrouve le rôle de Denise, Brian Posehn celui de Bert Kibbler et John Ross Bowie celui de Barry Kripke, trois personnages bien connus des fans de la série originale. Le casting comprend également Ryan Cartwright (Alphas), Josh Brener (Silicon Valley) et Tommy Walker. Plusieurs apparitions surprises de personnages issus de The Big Bang Theory sont également annoncées

Quelle est l'intrigue de la série Stuart Fails to Save the Universe ?

Stuart Bloom mène une vie tranquille à la tête de sa boutique de comics lorsqu'il provoque accidentellement une catastrophe à l'échelle du multivers en brisant un appareil conçu par Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter. Contraint de réparer les dégâts, il se lance dans une mission improbable pour rétablir la réalité. Pour y parvenir, il peut compter sur sa petite amie Denise, le géologue Bert et l'inénarrable Barry Kripke. Au cours de leur périple, ils croisent des versions alternatives de personnages emblématiques de Big Bang Theory et découvrent que sauver l'univers est bien plus compliqué qu'ils ne l'imaginaient.

Quels acteurs au casting de la série Stuart Fails to Save the Universe ?

Kevin Sussman : Stuart Bloom

Brian Posehn : Bert Cibler

Lauren Lapkus : Denise

John Ross Bowie : Barry Kripke

Où voir la série Stuart Fails to Save the Universe en streaming ?

Pour regarder Stuart Fails to Save the Universe, il faut se connecter à Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Network, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.