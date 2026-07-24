72 heures sur Netflix : Kevin Hart embarque dans l'enterrement de vie de garçon le plus chaotique de l'année

Dans "72 heures", Kevin Hart mène une bande de fêtards dans une comédie survitaminée qui promet bien des dérapages.

Ajouté par erreur à une conversation de groupe, un quadragénaire décide de participer à un enterrement de vie de garçon avec une bande de jeunes qu'il ne connaît même pas. C'est le point de départ de 72 heures, la nouvelle comédie de Kevin Hart sur Netflix. Avec 72 heures (72 Hours en version originale), Netflix mise sur une comédie générationnelle portée par le comédien américain.

Réalisé par Tim Story, à qui l'on doit notamment Mise à prix, Les Quatre Fantastiques (2005) et plusieurs films de la franchise Think Like a Man, le long métrage suit donc un cadre en pleine crise professionnelle embarqué dans un week-end déjanté à Miami. Entre fêtes, maladresses et situations improbables, le film promet de jouer sur le choc des générations et l'énergie habituelle de Kevin Hart.

Le casting est emmené par Kevin Hart, vu dans Jumanji, Scary Movie, 40 ans toujours puceau. Il donne la réplique à Marcello Hernández, humoriste révélé dans Saturday Night Live, ainsi qu'à Teyana Taylor (Une bataille après l'autre, The Rip). On retrouve également Mason Gooding (Scream, Love, Victor), Andy Garcia (Ocean's Eleven, Le Parrain 3), Ben Marshall, Zach Cherry (Severance) et Michael Mando (Better Call Saul).

Quelle est l'intrigue du film 72 heures ?

Joe est un cadre de 40 ans dont la carrière est en perte de vitesse. Sa vie bascule lorsqu'il est ajouté par erreur à une conversation de groupe organisée pour un enterrement de vie de garçon à Miami. Voyant dans cette invitation inattendue l'occasion de redonner un peu de piquant à son existence, il décide de rejoindre la bande de vingtenaires pour trois jours de fête et d'excès. Mais tenter de suivre le rythme de jeunes adultes bien décidés à profiter de leur week-end pourrait s'avérer plus compliqué que prévu.

Quels acteurs au casting du film 72 heures ?

Kevin Hart : Joe

Marcello Hernandez : Nick

Mason Gooding : Mason

Teyana Taylor : Jennifer

Ben Marshall : Castillo

Zach Cherry : Barry

Kam Patterson : Freshman

Swanmy Sampaio

Stormi Maya : OnlyFans Woman

John Edward Miller : Middle-Aged Weirdo

Ellen Marguerite Cullivan : High End Restaurant Patron

Scott Kasics : Film Crew Tech

Hannah Masi : Elizabeth

Elysée Sanvillé

Où voir le film 72 heures en streaming ?

Le film 72 heures est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 24 juillet 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).