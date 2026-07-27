Furious : Emmy Rossum traque une tueuse en série dans le nouveau thriller de Disney+

Une agente du FBI obsédée par une enquête, une meurtrière insaisissable et une frontière de plus en plus floue entre le bien et le mal : "Furious" est l'un des thrillers les plus attendus de l'été sur Disney+.

Une enquêtrice obsédée par sa cible, une tueuse en série qui échappe à toutes les règles et une traque qui finit par prendre une tournure inattendue. Voilà la promesse de Furious, nouvelle série créée par Elizabeth Meriwether, à qui l'on doit notamment New Girl et The Dropout. Produite pour Hulu et diffusée en France sur Disney++, cette fiction en huit épisodes mêle thriller psychologique et enquête criminelle. Au fil de l'histoire, la série s'intéresse autant à la chasse à l'homme qu'aux motivations de ses personnages, en brouillant progressivement la frontière entre héroïne et antagoniste.

Le casting est porté par Emmy Rossum, révélée dans Shameless et dans Le Fantôme de l'Opéra. Face à elle, Lola Petticrew, remarquée dans Tuesday et Ne dis rien, incarne la mystérieuse Catherine. La distribution est complétée par Scoot McNairy (Narcos: Mexico, Monsters), Jake Lacy (All Her Fault, The White Lotus) et Quincy Tyler Bernstine (Modern Love, Manchester by the Sea). Les trois premiers épisodes sont disponibles depuis le 27 juillet 2026, avant une diffusion hebdomadaire.

Quelle est l'intrigue de la série Furious ?

Alice Black est agent du FBI et bien déterminée à arrêter Catherine, une tueuse en série méthodique et insaisissable. Au fil de son enquête, elle découvre que sa cible ne tue pas au hasard et semble suivre sa propre vision de la justice. Alors que les deux femmes se rapprochent progressivement l'une de l'autre, leurs parcours commencent à s'entremêler de façon inattendue. Entre traque criminelle, secrets du passé et dilemmes moraux, Alice va peu à peu voir ses certitudes vaciller.

Quels acteurs au casting de la série Furious ?

Emmy Rossum : Alice Black

Lola Petticrew : Catherine

Scoot McNairy

Quincy Tyler Bernstine

Jake Lacy : Marshall

Où voir la série Furious en streaming ?

La série Furious est diffusée en exclusivité sur Disney+ depuis le 27 juillet 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.