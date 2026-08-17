Nouvelle vie à Ransom Canyon : de quoi parle la série Netflix ?

Nouvelle vie à Ransom Canyon est une série dramatique américaine créée par April Blair. Après une première saison sortie en avril 2025, la seconde saison est disponible depuis le 23 juillet en streaming sur Netflix.

Nouvelle vie à Ransom Canyon est une série dramatique réalisée par April Blair (Mercredi, You) sur trois clans d'éleveurs texans rivaux. Au programme : grands espaces, rivalités, romances (re)naissantes et secrets sulfureux. Ce mélange des genres réunit aussi bien les amateurs de suspenses, que d'action et même de romance.

Les abonnés des plateformes raffolent de ces grandes saga multigénérationnelles, comme l'ont prouvés les succès de Sweet Magnolia (Netflix) ou encore de Yellow Stone, même si cette dernière revendique un aspect plus sombre. La première saison de Nouvelle vie à Ransom Canyon est diffusée en streaming sur Netflix depuis avril 2025. Adoptée par le public, la série a été renouvelée pour une seconde saison disponible depuis le 23 juillet 2026, toujours sur la plateforme de streaming au N rouge.

Quelle est l'intrigue de Nouvelle vie à Ransom Canyon ?

Ransom Canyon, Texas. Trois familles d'éleveur se partagent le territoire depuis des générations et chacun se bat pour défendre ses intérêts. Lorsque Staten Kirkland est confronté au drame de sa vie, l'éleveur n'a plus qu'une idée en tête : se venger. Le retour de son amie d'enfance, Quinn, pourrait pourtant lui redonner goût à la vie. À condition que les rivalités locales et les ennemis communs venus de l'extérieur ne détruisent pas Ransom Canyon avant.

Quel casting pour Nouvelle vie à Ransom Canyon ?

Minka Kelly : Quinn O'Grady

Quinn O'Grady Josh Duhamel : Staten Kirkland

Staten Kirkland Marianly Tejada : Ellie Estevez

Ellie Estevez Lizzy Greene : Lauren Brigman

Lauren Brigman Tatanka Means : Jake Longbow

Jake Longbow Garrett Wareing : Lucas Russell

Lucas Russell Jack Schumacher : Yancy Grey

Yancy Grey Philip Winchester : Dan Brigman

Dan Brigman James Brolin : Cap Fuller

Cap Fuller Justin Johnson Cortez : Kai Flores

Kai Flores Niko Guardado : Tim O'Grady

Tim O'Grady Jennifer Ens : Ashley

Ashley Casey W. Johnson : Kit Russell

Kit Russell Brett Cullen : Samuel Kirkland

Samuel Kirkland Patricia Clarkson : Claire O'Grady

Claire O'Grady Steve Howey : Levi

Où visonner la série Nouvelle vie à Ransom Canyon en streaming ?

La série Nouvelle vie à Ransom Canyon est disponible en streaming sur Netflix depuis avril 2025 pour la première saison et depuis le 23 juillet 2026 pour la seconde. Pour les amateurs de saga familiale dans un décors du sud des US, Netflix propose également le soap à succès Sweet Magnolia. Vous pouvez vous abonner à Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, plus chères mais sans pub, existent également.