Nouvelle vie à Ransom Canyon : de quoi parle la série Netflix ?
Nouvelle vie à Ransom Canyon est une série dramatique américaine créée par April Blair. Après une première saison sortie en avril 2025, la seconde saison est disponible depuis le 23 juillet en streaming sur Netflix.
Nouvelle vie à Ransom Canyon est une série dramatique réalisée par April Blair (Mercredi, You) sur trois clans d'éleveurs texans rivaux. Au programme : grands espaces, rivalités, romances (re)naissantes et secrets sulfureux. Ce mélange des genres réunit aussi bien les amateurs de suspenses, que d'action et même de romance.
Les abonnés des plateformes raffolent de ces grandes saga multigénérationnelles, comme l'ont prouvés les succès de Sweet Magnolia (Netflix) ou encore de Yellow Stone, même si cette dernière revendique un aspect plus sombre. La première saison de Nouvelle vie à Ransom Canyon est diffusée en streaming sur Netflix depuis avril 2025. Adoptée par le public, la série a été renouvelée pour une seconde saison disponible depuis le 23 juillet 2026, toujours sur la plateforme de streaming au N rouge.
Quelle est l'intrigue de Nouvelle vie à Ransom Canyon ?
Ransom Canyon, Texas. Trois familles d'éleveur se partagent le territoire depuis des générations et chacun se bat pour défendre ses intérêts. Lorsque Staten Kirkland est confronté au drame de sa vie, l'éleveur n'a plus qu'une idée en tête : se venger. Le retour de son amie d'enfance, Quinn, pourrait pourtant lui redonner goût à la vie. À condition que les rivalités locales et les ennemis communs venus de l'extérieur ne détruisent pas Ransom Canyon avant.
Quel casting pour Nouvelle vie à Ransom Canyon ?
- Minka Kelly : Quinn O'Grady
- Josh Duhamel : Staten Kirkland
- Marianly Tejada : Ellie Estevez
- Lizzy Greene : Lauren Brigman
- Tatanka Means : Jake Longbow
- Garrett Wareing : Lucas Russell
- Jack Schumacher : Yancy Grey
- Philip Winchester : Dan Brigman
- James Brolin : Cap Fuller
- Justin Johnson Cortez : Kai Flores
- Niko Guardado : Tim O'Grady
- Jennifer Ens : Ashley
- Casey W. Johnson : Kit Russell
- Brett Cullen : Samuel Kirkland
- Patricia Clarkson : Claire O'Grady
- Steve Howey : Levi
Où visonner la série Nouvelle vie à Ransom Canyon en streaming ?
La série Nouvelle vie à Ransom Canyon est disponible en streaming sur Netflix depuis avril 2025 pour la première saison et depuis le 23 juillet 2026 pour la seconde. Pour les amateurs de saga familiale dans un décors du sud des US, Netflix propose également le soap à succès Sweet Magnolia. Vous pouvez vous abonner à Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, plus chères mais sans pub, existent également.