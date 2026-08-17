La course des animaux : de quoi parle cette dystopie sur fond de jeu télévisé mortel sur Prime Video?

"La course des animaux" est un film dystopique brésilien où des participants grimés en animaux s'affrontent à mort. Ce film est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 7 août 2026.

La Course des Animaux est un thriller de science-fiction brésilien dont l'intrigue va vous sembler familière : dans un monde futuriste dystopique, des participants s'affrontent lors d'un jeu mortel. Hunger Games, Twisted Metal, Squid Game, le décors change, mais la règle est toujours la même : gagner ou mourir violemment, sous le regard d'un public avide de divertissement.

Une intrigue familière, donc, mais indémodable tant elle fait écho à des questions plus universelles comme l'appat du gain, les injustices et la perte d'humanité. Pour revisiter ce classique, La course aux animaux s'inspire des combats d'animaux et des paris associés avec pour terrain de jeu, une Rio de Janero rongée par la sécheresse. Ce film est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 7 août 2026.

Quelle est l'intrigue de La Course des Animaux ?

Dans un futur proche, la baie de Rio de Janero est totalement asséchée. Détruite et réduite à l'état de désert de ruines, la ville a sombré dans le chaos et la division. Tandis que des milliers d'habitants luttent pour leur survie quotidienne, quelques ultra privilégiés continuent de mener une existence confortable et se divertissent en organisant des paris clandestines basés sur le principe des courses d'animaux, mais avec des êtres humains. Mano, un jeune résistant, se retrouve malgré lui enrôlé dans ce jeu mortel pour sauver sa soeur Dalva. Sa survie se fera-t-elle au prix de sa morale ?

Quel casting pour La Course des Animaux ?

Matheus Abreu : Mano

Mano Rodrigo Santoro : Abu

Abu Ísis Valverde : Nadine

Nadine Thainá Duarte : Dalva

Où découvrir La Course des Animaux en streaming ?

Le film La Course des Animaux est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 7 août 2026. Les amateurs de courses à mort qui pétaradent ont de quoi faire avec le service de VOD du géant Amazon, puisqu'il propose également Twisted Metal ou encore Jackpot, un autre film du genre avec John Cena. Pour découvrir tous ces titres, vous pouvez vous abonner à Prime Video pour 6,99 euros par mois.