Mon meilleur ami, sa copine et moi : l'amitié à l'épreuve de l'amour dans ce film allemand Netflix

"Mon meilleur ami, sa copine et moi" est une comédie réalisée par Marco et Janina Petry. Ce film sur l'amitié et l'entrée à l'âge adulte est disponible en streaming sur Netflix depuis le 14 août 2026.

Mon meilleur ami, sa copine et moi est une comédie allemande écrite et réalisée par Marco et Janina Petry. Elle met en scène un trio d'amis dont les projets sont bouleversés lorsque l'un d'eux tombe amoureux. Le cinéaste allemand est un habitué des comédies Netflix et s'est déjà attaqué aux relations dysfonctionnelles dans Mange, prie et aboie. Avec Mon meilleur ami, sa copine et moi, il s'intéresse à une nouvelle dynamique toute aussi complexe.

Si le cinéma allemand est réputé pour ses thrillers psychologiques et politiques à l'instar de Dark, Cassandra ou Kleo, il surprend régulièrement le public avec des comédies irrévérencieuses comme How to sell drugs online (fast) et désormais Mon meilleur, sa copine et moi, où tous les coups sont permis pour garder ses amis. Ce film est disponible en streaming depuis le 14 août 2026 sur Netflix.

Quelle est l'intrigue de Mon meilleur ami, sa copine et moi ?

Olli et Matt sont meilleurs amis depuis l'enfance. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Aujourd'hui adultes, leur amitié est toujours aussi forte, et les deux jeunes hommes ont bientôt prévu de faire un tour du monde. Jusqu'au jour où Matt tombe amoureux de Rebecca. Olli voit d'un mauvais oeil cette relation qui le prive de son meilleur ami. Avec l'aide de son copain Schmitti, Olli va tenter de faire saboter l'histoire d'amour et découvrir au passage que Rebecca est une adversaire aussi déterminée que lui.

Quels acteurs sont au casting de Mon meilleur ami, sa copine et moi ?

Kostja Ullmann : Olli

Olli Janina Uhse : Rebecca

Rebecca David Kross : Matze

Matze Ferdinand Hofer : Schmitti

Schmitti Clara Immel : Hannah

Hannah Mira Huber : Antje

Antje Larissa Sirah Herden : Pia

Pia Anna Herrmann : Moni

Où découvrir Mon meilleur ami, sa copine et moi en streaming ?

Le film Mon meilleur ami, sa copine et moi est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 14 août 2026. Pour découvrir ce film, ainsi que Prie, mange et aboie, un autre titre du réalisateur Marco Petry, vous pouvez vous abonner au service du géant au N rouge à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.