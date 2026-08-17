Ma Brillante Carrière : une comédie d'émancipation historique sur Netflix

"Ma Brillante Carrière" est une série historique australienne adaptée du roman éponyme de Miles Franklin paru en 1901. Elle est diffusée en streaming sur Netflix depuis le 13 août 2026.

Ma Brillante Carrière est une série australienne adaptée du roman éponyme de Miles Franklin paru en 1901 qui raconte l'histoire d'une jeune femme rêvant de devenir écrivaine dans l'Australie du début du XXe siècle. Après une première interprétation cinématographique réalisée en 1979 (ainsi qu'une pièce de théâtre et une comédie musicale plus récentes), l'histoire a désormais le droit à sa version série et c'est Netflix qui régale !

Ma Brillante Carrière est disponible sur Netflix en streaming depuis le 14 août 2026. Cette adaptation rejoint un catalogue déjà bien étoffé d'aventures historiques aux héroïnes rebelles, comme la saga Enola Holmes ou encore la série Lidia fait sa loi.

Quelle est l'intrigue de Ma Brillante Carrière ?

Sybilla a grandi dans une région rurale de l'Australie. La jeune femme rêve de devenir écrivain, mais au début du XXe siècle, cette discipline est encore largement réservée aux hommes. Les jeunes femmes, elles, doivent se marier pour réussir leur vie. Malgré l'insistance de sa grand-mère, Sybilla est pourtant prête à sacrifier sa sécurité financière pour découvrir le monde et réaliser ses rêves d'écriture. Jusqu'au jour où elle rencontre Harry. Sybilla peut-elle combiner romance et projets littéraire ? Et résistera-t-elle à la pression de son époque ?

Quel casting pour la première saison de Ma Brillante Carrière ?

Philippa Northeast : Sybilla

Sybilla Christopher Chung : Harry

Harry Anna Chancellor : Mme Bossier

Mme Bossier Genevieve O'Reilly : Helen

Helen Kate Mulvany : Augusta

Augusta Jake Dunn : Frank

Frank Alexander England : Julius

Julius Sherry-Lee Watson : Nell

Nell Miah Madden : Betty

Betty Erik Thomson : Theodore

Theodore Abbie Grace MacDonald : Hannah Melvyn

Hannah Melvyn Danny Demczuk : Eddie Melvyn

Où découvrir Ma Brillante Carrière en streaming ?

La première saison de Ma Brillante Carrière est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 14 août 2026. Cette série est venue s'ajouter à Enola Holmes ou Lidia fait sa loi, la saga et la série historiques aux héroïnes visionnaires. Pour découvrir ces titres, vous pouvez vous abonner au service Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres plus onéreuses mais sans pub sont également proposées par la plateforme de streaming.