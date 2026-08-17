Camp Rock 3 : les Jonas Brothers reviennent dans la suite de la franchise sur Disney+

"Camp Rock 3" est un film musical et le troisième opus de la franchise diffusée sur Disney Chanel en 2008 et 2010.

Le film Camp Rock 3 est le troisième opus de la franchise Camp Rock. Ses deux premiers téléfilms Camp Rock (2008) et Camp Rock 2 : Le face à face (2010) ont été réalisé spécialement pour la chaîne Disney Chanel. Et c'est peut-être dans un de ces téléfilms Disney Channel Original Movie que vous avez découvert les Jonas Brothers, ou Demi Lovato, avant qu'ils n'explosent.

Presque 20 ans après la diffusion du premier opus, et à peine moins depuis l'avènement du streaming, Disney+ Chanel n'émet plus en France. Néanmoins ses classiques comme High School Musical ou The Descendants sont toujours disponibles sur la plateforme du géant Disney. Tout comme les films Camp Rock, dont le troisième opus est disponible en streaming depuis le 13 août 2026.

Quelle est l'intrigue de Camp Rock 3 ?

Alors que le célèbre groupe Tous Pour Un s'apprête à partir en tournée, leur première partie annule brusquement. Les musiciens doivent retrouver tambour battant un artiste pour assurer le début du show. Ils décident alors de retourner à Camp Rock et organiser une compétition de talents pour trouver le remplaçant. Sage, est bien décider à remporter la course, même si elle doit affronter Desi, son frère, mais aussi Rosie, Fletch ou Cliff, ses camarades et musiciens talentueux. Sacré défi quand l'amour et l'amitié s'en mêlent.

Quel casting pour Camp Rock 3 ?

Liamani Segura : Sage

Sage Malachi Barton : Fletch

Fletch Lumi Pollack : Rosie

Rosie Casey Trotter : Cliff

Cliff Hudson Stone : Desi

Desi Joe Jonas : Shane Gray

Shane Gray Nick Jonas : Nate

Nate Kevin Jonas : Jason

Où visionner Camp Rock 3 en streaming ?

Le film Camp Rock 3 est disponible en streaming sur la plateforme Disney+ depuis le 13 août 2026. La plateforme du géant Disney diffuse de nombreux contenus exclusifs Disney Chanel, dont les deux premiers opus Camp Rock et Camp Rock 2 : Le face à face, mais aussi la saga High School Musical. Vous pouvez vous abonner au service Disney+ dès 5,99 euros par mois sans engagement.