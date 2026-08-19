Average Joe : la seconde saison est disponible sur Paramount + 

"Average Joe" est une série américaine créée par Rob Cullen sur Paramount+.

Average Joe est une série américaine créé par Rob Cullen (L.A. Rush, Top Cops) qui suit les déboires d'un plombier dont le quotidien tranquille bascule lorsqu'il hérite d'une dette pharamineuse envers la mafia. La série est une exclusivité BET+, le pan streaming de la chaîne BET (Black Entertaining Television), spécialisée dans la culture afro américaine et affiliée à Paramount+.

Désormais, les titres BET+ sont directement intégrés à la plateforme de streaming Paramount+. Les abonnés peuvent notamment y découvrir des séries acclamées comme The Ms. Pat Show, The Family Business et enfin Average Joe, considéré comme l'un des gros cartons BET+. La saison 2 est disponible en streaming sur Paramount+ depuis le 19 août 2026.

Quelle est l'intrigue d'Average Joe ?

Joe Washington est plombier et mène une existence sans histoire. Sa vie bascule à la mort de son père Teddy, quand Joe découvre qu'il menait une double vie, et qu'il a notamment volé des millions de dollars à des gangsters. Maintenant que Teddy est mort ces gangsters sont persuadés que Joe sait où est l'argent et sont bien décidés à le récupérer. Pour ce Joe moyen, c'est le début d'une course contre la monte pour retrouver le butin et sauver sa peau.

Quels acteurs au casting d'Average Joe ?

Deon Cole : Joe Washington

Joe Washington Tammy Townsend : Angela Washington

Angela Washington Malcolm Barrett : Leon Montgomery

Leon Montgomery Cynthia Kaye McWilliams : Cathy Montgomery

Cathy Montgomery Michael Trucco : Benjamin "Touch" Tuchawuski

Benjamin "Touch" Tuchawuski Ashley Olivia Fisher : Jennifer Washington

Jennifer Washington Pavel Lychnikoff : Nicolai Dzhugashvili

Où découvrir Average Joe en streaming ?

Après une première saison auréolée de succès sortie en 2023, Average Joe revient pour une seconde saison disponible depuis le 19 août 2026 sur Paramount+. La plateforme de streaming propose également tous les contenus BET+ dont The Ms. Pat Show et The Family Business. Pour visionner ces titres vous pouvez vous abonner au service Paramount + à partir de 7.99 euros par mois.