Freefall, Boeing au banc des accusés : Netflix révèle tout sur le scandale du constructeur aéronautique

"Freefall : Boeing au banc des accusés" est un documentaire Netflix qui explore les manquements du constructeur aéronautique.

Freefall : Boeing sur le banc des accusés est un film documentaire américain réalisé par la réalisatrice Rory Kennedy (Last Days in Vietnam). Elle revient sur une affaire qui lui est familière : les déboires de l'entreprise Boeing.

Dans un premier documentaire Downfall : l'affaire Boeing, paru en 2022, Kennedy alertait déjà sur les défauts de sécurité des appareils en relayant la parole de John Barnett, le lanceur d'alerte à l'origine des allégations. Quatre ans plus tard, John Barnett est mort dans des circonstances plus que troublantes. De quoi repartir pour un second documentaire truffé de révélations pour, enfin, éclaircir les zones d'ombres.

Netflix n'en est pas à son coup d'essai en matière de documentaire choc. Outre ces deux opus sur la société Boeing, la plateforme propose également la série Chaos D'Anthologie, qui revient sur les pires échecs commerciaux et technologiques de l'histoire moderne avec notamment Le Naufrage d'Ocean Gate ou encore The Real Project X. De son côté, Freefall : Boeing sur le banc des accusés est disponible en streaming sur Netflix depuis le 19 août 2026.

De quoi parle Freefall : Boeing sur le banc des accusés ?

Les statistiques sont formelles : l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Surtout lorsqu'on embarque à bord d'un avion de ligne de la marque Boeing. Le fabriquant aéronautique est réputé pour ses appareils ultra sécuritaires et ses normes drastiques. Pourtant, en 2018, deux crashs meurtriers de Boeing 737 ébranlent l'image de la marque. Selon des révélations internes, ces catastrophes seraient dues à des manquements.

Le lanceur d'alerte John Barnett, ingénieur et employé de Boeing dénonce même une course à la rentabilité au dépit de la sécurité. Si le modèle 737 est désormais interdit de vol, la polémique prend un tour glaçant quand John Barnett décède dans des conditions troublantes deux ans après ses révélations, tandis que le fabriquant peine à retrouver la confiance du public.

Où visionner Freefall : Boeing sur le banc des accusés ?

Le film documentaire Freefall : Boeing sur le banc des accusés est disponible en streaming sur Netflix depuis le 19 août 2026. La plateforme propose également Downfall : l'affaire Boeing, qui relate les prémices du scandale, ainsi que tous les épisodes de Chaos d'Anthologie avec notamment Le Naufrage d'OCean Gate. Le catalogue Netflix est disponible par abonnement dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.