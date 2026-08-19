Novak Djokovic, le Loup en hiver : le champion se dévoile dans un documentaire événement sur Prime Video

Le parcours hors norme de Novak Djokovic est au coeur d'un documentaire qui revient sur les moments forts de sa carrière, sur Prime Video.

C'est l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem (un record hommes et femmes confondus). Quelques mois après la diffusion de Rafa, la série documentaire sur Nadal toujours disponible sur Netflix, c'est au tour de Novak Djokovic d'avoir droit à son propre documentaire.

Intitulé Novak Djokovic : Le Loup en hiver, ce film réalisé par Jason Hehir, le réalisateur de The Last Dance, revient sur le parcours hors norme du champion serbe, de son enfance dans une Serbie en guerre à son ascension au sommet du tennis mondial. Il est disponible le 20 août sur Prime Video. Le film offre un accès privilégié à Novak Djokovic, aussi bien lors de ses entraînements et des grands tournois que dans sa vie familiale. Sa femme Jelena Djokovic témoigne également, tandis que plusieurs grandes figures du tennis, parmi lesquelles Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker et Jim Courier, apportent leur regard sur son parcours.

De quoi parle le documentaire Novak Djokovic : Le Loup en hiver ?

Né dans une Serbie déchirée par la guerre, Novak Djokovic a grandi au milieu des conflits et des difficultés financières, tandis que sa famille sacrifiait tout pour lui permettre de poursuivre son rêve de devenir joueur professionnel. Le film revient sur son arrivée sur le circuit et sur les obstacles auxquels il doit faire face pour s'imposer aux côtés de Roger Federer et Rafael Nadal. À travers des images inédites et des témoignages de proches, le documentaire cherche à montrer l'homme derrière le champion et à comprendre ce qui nourrit encore son incroyable ambition.

Qui est au casting du documentaire Novak Djokovic : Le Loup en hiver ?

Novak Djokovic

Jelena Djokovic

Rafael Nadal

Andre Agassi

Pete Sampras

Boris Becker

Jim Courier

Roger Federer

Andy Murray

Où voir le documentaire Novak Djokovic : Le Loup en hiver en streaming ?

Le film documentaire Novak Djokovic : Le Loup en hiver est à regarder en exclusivité sur Prime Video dès le 20 août 2026. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.