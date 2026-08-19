Eau-Paisible sur Apple TV : le sage panda revient pour une saison 5

Un panda philosophe, trois enfants et une belle leçon de vie : Eau-Paisible revient avec une nouvelle saison sur Apple TV.

Adaptée des livres pour enfants de Jon J. Muth, Eau-Paisible (Stillwater en version originale) est une série d'animation créée par Rob Hoegee. Produite notamment par Gaumont Animation, elle suit Karl, Addy et Michael, trois frères et sœur dont le voisin n'est autre qu'un panda particulièrement sage. À travers des histoires simples et poétiques, Eau-Paisible les aide à mieux comprendre leurs émotions, leurs relations avec les autres et les petits défis du quotidien. Lancée en 2020, la série a déjà accompagné les enfants pendant quatre saisons. La cinquième arrive le 21 août 2026 sur Apple TV, avec de nouvelles aventures pour le trio et leur bienveillant voisin.

James Sie prête sa voix au panda dans la version originale. Il est notamment connu pour ses doublages dans plusieurs productions d'animation et pour ses apparitions dans des séries américaines. Eva Ariel Binder est notamment connue pour son rôle dans Grey's Anatomy, tandis que Tucker Chandler a participé à plusieurs productions d'animation.

Quelle est l'intrigue de la série animée Eau-Paisible ?

Karl, Addy et Michael vivent avec leur famille et ont la chance d'avoir pour voisin Eau-Paisible, un panda qui possède une grande sagesse et aime raconter des histoires. À chaque épisode, les enfants sont confrontés à une situation de la vie quotidienne : une dispute, une peur, une déception, une difficulté à comprendre les autres ou simplement une nouvelle expérience. Grâce aux histoires et aux conseils d'Eau-Paisible, ils apprennent progressivement à prendre du recul, à mieux gérer leurs émotions et à regarder le monde avec davantage de bienveillance.

Qui est au casting voix de la série animée Eau-Paisible ?

James Sie : Eau-Paisible

Judah Mackey : Karl

Eva Ariel Binder : Addy

Tucker Chandler : Michael

Où voir la série animée Eau-Paisible en streaming ?

La série animée Eau-Paisible est à regarder en exclusivité sur Apple TV le 21 août 2026. Afin de profiter de cette comédie, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.