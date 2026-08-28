The Whisper Man : Robert De Niro traque un tueur en série dans le nouveau thriller de Netflix

Un enfant kidnappé, un tueur en série qui semblait appartenir au passé et un père contraint de renouer avec le sien... Voici le programme de "The Whisper Man", le thriller de la rentrée.

On n'avait pas revu Robert De Niro dans un thriller de cette envergure depuis The Irishman, sorti en 2019 sur Netflix. Après Zero Day, le parcours de l'acteur américain sur la plateforme se poursuit avec The Whisper Man, une adaptation du roman à succès d'Alex North qui mêle disparition d'enfant, tueur en série et secrets de famille.

Réalisé par James Ashcroft, à qui l'on doit notamment The Rule of Jenny Pen et Coming Home in the Dark, le film oppose De Niro à Adam Scott dans un face-à-face père-fils au cœur d'une enquête particulièrement inquiétante. Le long-métrage est disponible sur Netflix depuis le 28 août 2026.

Le casting réunit notamment Robert De Niro, l'inoubliable interprète de Taxi Driver, Les Affranchis et Heat, Adam Scott, révélé par Parks and Recreation et aujourd'hui à l'affiche de Severance, et Michelle Monaghan, vue dans Mission: Impossible et True Detective. La distribution comprend également Michael Keaton (Batman, Birdman), Hamish Linklater (Les 4 fantastiques), Owen Teague (Ça, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume) et John Carroll Lynch (Fargo, Zodiac).

Quelle est l'intrigue du film The Whisper Man ?

Tom Kennedy est un écrivain spécialisé dans les romans policiers qui élève seul son fils Jake depuis la mort de sa femme. Lorsque le garçon de huit ans est enlevé, Tom se retrouve totalement démuni. Il décide alors de demander de l'aide à son père Pete, un ancien détective avec lequel il entretient une relation particulièrement difficile. Celui-ci avait autrefois arrêté un tueur en série surnommé " The Whisper Man ", condamné pour avoir enlevé et assassiné des enfants. Mais lorsque l'enquête sur la disparition de Jake commence à faire apparaître des similitudes avec cette ancienne affaire, Tom et Pete comprennent que le passé pourrait être beaucoup plus présent qu'ils ne le pensaient. Pour retrouver l'enfant, ils vont devoir affronter leurs propres secrets et comprendre le lien qui unit le nouveau kidnapping au tueur qu'ils croyaient définitivement hors d'état de nuire.

Qui est au casting du film The Whisper Man ?

Robert De Niro : Pete Willis

Adam Scott : Tom Kennedy

Michelle Monaghan : Amanda Beck

Michael Keaton : Franci 'Frank' Carter

Hamish Linklater : Norman Collins

Owen Teague : George

John Carroll Lunch

Acston Luca Porto : Jake Kennedy

Will Brill

Jacob Berger : NJ Prison Guard

Jeffrey Mowery : Quaker Member

Où voir le film The Whisper Man en streaming ?

Le film The Whisper Man est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 28 août 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).