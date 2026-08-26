The Last Sunrise : de quoi parle cette romance Amazon adaptée d'un livre à succès ?

The Last Sunrise est un film américain adapté du roman sulfureux de l'écrivaine Anna Todd. Cette romance est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 26 août 2026.

The Last Sunrise est un film romantique américain réalisé par Carlson Young et adapté du best seller de la célèbre romancière américaine Anna Todd, déjà remarquée pour son roman After (2014). Cette romance initiatique nous rappelle que l'été n'est pas terminé et qu'il est encore temps de s'évader, de vibrer et peut-être même de changer son avenir.

À travers l'histoire d'amour d'une femme souffrant de maladie chronique, The Last Sunrise interroge les stéréotypes. Ce film porté par Eva Longoria et Maia Reficco s'intègre parfaitement à un catalogue Prime Viéo déjà bien fourni de contenus romantiques et sulfureux, qui n'oublient jamais de soigner le message de fond à l'instar de l'Été où je suis devenue jolie ou encore Au fil des années. The Last Sunrise est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 26 août 2026.

Quelle est l'intrigue de The Last Sunrise ?

Atteinte de maladie chronique, Ry se destine à une vie terne ponctuée de traitement et de renoncements. La jeune femme rejoint pourtant sa mère Isolde à Majorque pour l'été. Isolde est agent immobilier et doit sécuriser un contrat. Sur l'île paradisiaque, Ry fait rapidement la connaissance de Julian, un jeune homme caliente avec qui elle entame une romance estivale brûlante. Ce qui aurait du n'être qu'un flirt léger se transforme en histoire d'amour, mais leurs intérêts familiaux respectifs s'opposent à cette romance. Et si c'était cela dont Ry et Julian avaient besoin pour enfin se libérer de leurs passés et s'autoriser à vivre pour de vrai ?

Quels acteurs sont au casting de The Last Sunrise ?

Eva Longoria : Isolde

Isolde Maia Reficco : Oriah 'Ry' Pera

Oriah 'Ry' Pera Fernando Lindez : Julian

Julian Sabrina Bartlett : Prisha

Prisha Andrés Velencoso Segura : Mateo

Mateo Chloé Sweetlove : Amara

Amara Molly B. Thomas : Sofia

Sofia Razan Nassar : Chloé

Où visionner The Last Sunrise en streaming ?

Le film The Last Sunrise est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 26 août 2026. Ce film réalisé par Carlson Young rejoindra de nombreuses romances adaptées de livres comme Au fil des années ou L'Été où je suis devenue jolie. Pour vous abonner au service de streaming du géant Amazon vous pouvez vous abonner pour 6,99 euros par mois.