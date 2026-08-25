100% Physique France sur Netflix : Tibo InShape, Francis Ngannou et Cédric Doumbé entrent dans l'arène

100 candidats, des épreuves XXL et un seul vainqueur : Netflix adapte en France le phénomène sportif sud-coréen "Physical : 100".

Ça va être du lourd sur Netflix ! La plateforme lancera bientôt 100 % Physique : France, adaptation française de son phénomène sud-coréen Physical: 100. Le tournage est en cours. Pour cette nouvelle version, 100 candidats issus du sport, des réseaux sociaux et du monde du spectacle vont s'affronter dans une succession d'épreuves physiques particulièrement exigeantes.

Produite par Adventure Line Productions, la société derrière Koh-Lanta, la compétition entend tester leur force, leur endurance, leur agilité mais aussi leur résistance mentale. Le programme réunira notamment Francis Ngannou, Cédric Doumbè, Tibo InShape, Estelle Mossely et Romane Dicko. Le vainqueur remportera 200 000 euros.

La liste des participants mélange ainsi champions de haut niveau et personnalités bien connues du public. Aux côtés des combattants et athlètes figurent notamment IbraTV, Ragnar Le Breton, LeBouseuh, Hatik, Bosh et Jean Gab'1. Une manière pour Netflix de reprendre le concept original tout en lui donnant une identité très française.

En quoi consiste le divertissement 100 % Physique : France ?

100% Physique : France est une compétition dans laquelle 100 participants doivent prouver qu'ils possèdent le meilleur physique. Les candidats, venus de disciplines très différentes, sont confrontés à des épreuves individuelles et collectives qui mettent à l'épreuve leur force, leur vitesse, leur endurance, leur équilibre et leur agilité. Mais la stratégie et la capacité à tenir mentalement devraient également jouer un rôle important. Au fil des épreuves, les candidats sont éliminés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le vainqueur repartira avec 200 000 euros et le titre de champion de 100 % Physique : France.

Qui est au casting du divertissement 100 % Physique : France ?

Francis Ngannou : ancien champion UFC et figure internationale du MMA

Cédric Doumbè : ancien champion de kick-boxing et combattant de MMA

Estelle Mossely : championne olympique de boxe en 2016

Romane Dicko : championne française de judo

Amandine Buchard : médaillée olympique et championne de judo

Christophe Lemaître : ancien champion d'Europe d'athlétisme

Benoît Paire : ancien joueur de tennis du Top 20 mondial

Tibo InShape : créateur de contenu spécialisé dans le fitness

IbraTV : influenceur et pratiquant de sports de combat

Où voir le divertissement 100 % Physique : France en streaming ?

La 100 % Physique : France sera à regarder en exclusivité sur Netflix mais aucune date n'a encore été communiquée à ce jour. Le tournage du programme a commencé en juillet 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).