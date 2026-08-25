The Dynasty UConn Huskies : une série documentaire pour les fans de basket sur Apple TV

"La dynastie : Uconn Huskies" est une série documentaire sur l'équipe de basket universitaire UConn Huskies et son coach légendaire : Geno Auriemma.

The Dynasty : Uconn Huskies est une série documentaire sur l'équipe féminine de Basket universitaire de l'université du Connecticut. Aux US, où le sport universitaire est ultra populaire et sert souvent de tremplin aux grands athlètes de demain. certaines équipes sont particulièrement prestigieuses comme les Uconn Huskies. Menée par le coach de légende Geno Auriemma, l'équipe a remporté 12 fois le championnat national depuis 1985. The Dynasty : Uconn Huskies revient sur le quotidien de l'équipe passionnée au travers d'image d'archives et d'interviews.

Face à l'engouement du public pour ces documentaires sportifs qui couvrent aussi bien le terrain que les coulisses, Apple TV + propose également La Coupe du Monde de Messi : Le sacre d'une légende qui dévoile la superstar du foot comme jamais, ou encore Make or Break : Au sommet des vagues qui s'immerge dans l'univers du surf. La série The Dynasty : Uconn Huskies est disponible en streaming depuis le 21 août sur la plateforme Apple TV +.

Quel est le sujet de The Dynasty : Uconn Huskies ?

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler des Uconn Huskies, mais outre-Altlantique, il fait rêver toutes les jeunes joueuses de basket qui rêvent un jour de passer pro. L'équipe de basket de l'université du Connecticut est l'une des meilleures aux États-Unis et est détentrice de 12 titres (dont le dernier en 2025). Difficile d'évoquer les Uconn Huskies sans évoquer Geno Auriemma, le coach historique de l'équipe, connu pour sa poigne de fer. Depuis 1985 il n'a qu'un objectif : la victoire, et pour y parvenir, il soumet ses joueuses à un entrainement impitoyable.

Où découvrir The Dynasty : Uconn Huskies en streaming ?

La série Apple TV, The Dynasty : Uconn Huskies, est disponible en streaming sur le service de VOD du géant Apple depuis le 21 août 2026. Réputé pour ses contenus premium, le service diffuse également La Coupe du Monde de Messi : Le sacre d'une légende et Make or Break : Au sommet des vagues. Pour découvrir ces titres, vous pouvez vous abonner à Apple TV + directement via la plateforme pour 9,99 euros par mois.