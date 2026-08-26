La Fosse : une inspectrice sur les traces d'auteurs de féminicides sur Netflix

Une enquêtrice mobilisée sur des meurtres de femmes non élucidés et une unité spéciale bien décidée à faire parler les morts : "La Fosse" revient sur Netflix pour une saison 3.

Toujours en quête de justice, l'inspectrice Önem, à la tête d'une unité spéciale, poursuit ses investigations sur des affaires complexes de violences faites aux femmes. Après eux premières saisons, La Fosse revient avec une troisième salve d'épisodes sur Netflix.

Cette série policière turque, créée par Abdullah Oğuz (Mutluluk, Color of Victory), suit l'inspectrice Önem, placée à la tête d'une unité spécialement chargée de résoudre des affaires de violences faites aux femmes. Entre enquêtes criminelles, médecine légale et drames personnels, la fiction s'intéresse autant aux victimes qu'à ceux qui cherchent à leur rendre justice. La saison 3 compte 8 épisodes, disponible sur Netflix à partir du 28 août 2026.

La série est portée par Birce Akalay, qui incarne Önem. L'actrice turque est notamment connue pour Les Ailes de l'ambition. Elle donne la réplique à Olgun Toker, vu dans Dügün Dernek, ainsi que Mezarlik. Le casting comprend également Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit et Elif Sevinç.

Quelle est l'intrigue de la série La Fosse ?

L'inspectrice Önel dirige une unité spéciale chargée de reprendre des affaires complexes liées à des violences faites aux femmes. Son équipe doit notamment enquêter sur des féminicides restés sans réponse et tenter de retrouver les responsables de crimes parfois particulièrement difficiles à résoudre. Chaque enquête entraîne les policiers sur des pistes différentes, des affaires de disparitions aux meurtres qui semblent d'abord impossibles à élucider. Dans le même temps, les membres de l'équipe doivent composer avec leurs propres blessures et avec les conséquences personnelles de ces enquêtes particulièrement éprouvantes.

Quels acteurs au casting de la série aosse ?

Birce Atalay : Önem

Olgun Toker

Sehsuvar Aktas

Hakan Meriçliler

Sezgin Uzunbekiroglu

Cem Sürgit

Baran Güler

Arbil Tabur

Elif Sevinç

Où voir la série La Fosse en streaming ?

La série La Fosse est à regarder en exclusivité sur Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).