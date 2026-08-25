Les Fumiers, bienvenue à la ferme : c'est quoi ce remake Prime de La ferme des célébrités ?

"Les Fumiers, bienvenue à la ferme" est une émission de téléréalité française. Ce remake de "La ferme des célébrités" avec des influenceurs est diffusé en streaming dès le 29 août sur Prime Vidéo.

Les Fumiers, bienvenue à la ferme est une émission de téléréalité française qui revisite le programme culte des années 2000, La ferme des célébrités, lui-même inspiré du cultissime The Simple Life avec Paris Hilton et Nicole Richie. La version 2026, animée par l'humoriste Ragnar Le Breton, a réuni des stars d'un autre genre de petit écran, puisque les candidats sont désormais de célèbres influenceurs et Youtubeur français à l'instar de Lebouseuh, qui a également participé à Mask Singer et Danse avec les stars d'internet.

Depuis son lancement en France en 2016, Prime Video fait la part belle aux contenus français et notamment aux émissions de téléréalité avec des adaptations 100% frenchy de programmes US comme Ultimatum ou encore Celebrity Hunted. Les fumiers, bienvenue à la ferme est disponible en streaming sur Prime Video le 29 août à raison de cinq épisodes par semaine sur le principe du simili live (les épisodes sont tournés la semaine précédant la diffusion).

Quel est le le principe de Les fumiers, bienvenue à la ferme ?

Huit influenceurs et stars du web ont accepté d'abandonner les réseaux pour se frotter au monde agricole et découvrir le quotidien d'un agriculteur. Pendant quatre semaines, les participants doivent s'affronter lors d'épreuves pleines de poules, de vaches et de fumier pour prouver qu'ils peuvent également s'en sortir dans la vraie vie. Mais ne s'improvise pas agriculteur qui veut, et pour des célébrités habituées au confort, ces quatre semaines de detox risquent d'être difficiles. Mais qui sait, l'aventure pourrait susciter des vocations ?

Quelles personnalités participent à Les fumiers, bienvenue à la ferme ?

Lebouseuh

Manon Pasquier

Fares Salvatore

Edward Sad

Deva Taïeb

Chocoh

Seyna Diokha

Où visionner Les fumiers, bienvenue à la ferme en streaming ?

L'émission Les fumiers, bienvenue à la ferme est diffusé en streaming en simili-live le 29 août 2026 à raison de cinq épisodes hebdomadaires pendant quatre semaines. Prime Video diffuse aussi Cosmic Love, Celebrity Hunter et de nombreux autres émissions de téléréalité. Pour accéder au catalogue de Prime Video, vous pouvez vous abonner dès 6,99 euros par mois avec un abonnement simple.