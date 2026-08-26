Toute la vérité de mes mensonges : un road trip entre amis qui tourne au règlement de comptes sur Netflix

Netflix dévoile une série adaptée d'Elisabet Benavent le 28 août 2026.

Après Valeria, Un conte parfait et Nous étions des chansons, Netflix poursuit son adaptation de l'univers d'Elísabet Benavent avec Toute la vérité de mes mensonges. Tirée du roman éponyme publié en 2019, cette mini-série espagnole en cinq épisodes est créée par Marina Pérez et Montaña Marchena.

Elle entraîne un groupe d'amis dans un road trip qui devait être placé sous le signe de la fête et de l'amitié, mais qui va rapidement faire remonter à la surface des secrets soigneusement gardés. Réalisée par María Togores et Marina Pérez, la série sera disponible en intégralité sur Netflix le 28 août 2026.

Le casting réunit notamment Itziar Manero, vue dans Les filles vont bien et De parfaites demoiselles, Daniel Ibáñez, aperçu dans Les Marcheurs et L'Âge de la colère, ainsi que Lucía de la Fuente, connue pour Un cuento perfecto. Brays Efe, l'un des visages de Paquita Salas, Clara Sans et Ricardo Gómez, révélé par Cuéntame cómo pasó, complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue de la série Toute la vérité de mes mesonges ?

Coco et Marín sont deux meilleurs amis qui vivent ensemble depuis plusieurs années. Avec leur bande d'amis, ils prennent la route à bord d'une caravane pour célébrer l'enterrement de vie de jeune fille de Blanca, qui s'apprête à se marier. Ce qui devait être une escapade festive va pourtant rapidement prendre une autre tournure. La proximité imposée par le voyage fait ressurgir les non-dits, les rancœurs et les secrets que chacun tentait jusque-là de garder pour lui. À mesure que les masques tombent, les relations au sein du groupe sont mises à rude épreuve.

Quels acteurs au casting de la série Toute la vérité de mes mesonges ?

- Itziar Manero : Coco

- Daniel Ibáñez : Marin

- Lucia De la Fuente : Aroa

- Brays Efe : Loren

- Clara Sans : Blanca

- Ricardo Gómez : Gus

Où voir la série Toute la vérité de mes mesonges en streaming ?

La série Toute la vérité de mes mesonges est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 28 août 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).