The Grand Tour : une nouvelle équipe prend le volant dans la suite du célèbre show automobile de Prime Video

De nouveaux visages, des voitures surpuissantes et des défis toujours plus fous : The Grand Tour s'apprête à reprendre la route avec une nouvelle équipe.

Il va falloir s'y habituer : Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May ne sont plus aux commandes de The Grand Tour. Après leur ultime aventure au Zimbabwe, diffusée en septembre 2024, le célèbre trio a laissé sa place à une nouvelle génération de présentateurs. Prime Video relance ainsi son émission automobile avec James Engelsman, Thomas Holland et Francis Bourgeois, qui prennent le relais à partir du 4 septembre 2026.

L'émission conserve les ingrédients qui ont fait son succès : voitures d'exception, voyages aux quatre coins du monde, défis complètement démesurés et une bonne dose d'humour. Cette nouvelle version emmènera notamment les présentateurs au Colorado, en Californie, en Malaisie et en Angola, avec des aventures qui devraient rendre hommage à l'ancienne équipe tout en permettant aux nouveaux venus de trouver leur propre style. Andy Wilman, producteur historique de The Grand Tour, reste associé au programme afin de préserver son esprit.

Le casting de nouveaux présentateurs est composé de James Engelsman, cofondateur de la chaîne YouTube automobile Throttle House, il est spécialisé dans les essais de voitures et les comparatifs. Un de ses deux acolytes, Thomas Holland, lui aussi membre de Throttle House, forme avec James Engelsman le nouveau duo venu du web. Célèbre pour ses vidéos consacrées aux trains, Francis Bourgeois s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à sa passion communicative pour le ferroviaire. Il est également un grand amateur d'automobile. Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May ne disparaissent toutefois pas totalement de l'émission : les trois anciens présentateurs devraient faire des apparitions dans cette nouvelle version.

De quoi parle l'émission The Grand Tour ?

Pour cette nouvelle mouture, James Engelsman, Thomas Holland et Francis Bourgeois prennent donc le volant de voitures particulièrement prestigieuses et partent à l'aventure dans différents pays. Courses improbables, défis mécaniques et situations dangereuses devraient à nouveau être au rendez-vous. Les nouveaux présentateurs devront toutefois relever un défi de taille : succéder au trio emblématique formé par Clarkson, Hammond et May, qui avait fait les beaux jours de l'émission pendant huit ans. Ces derniers devraient d'ailleurs apparaître ponctuellement dans cette nouvelle version, notamment pour transmettre symboliquement le flambeau.

Qui présente la nouvelle version de The Grand Tour ?

James Engelsman

Thomas Holland

Francis Bourgeois

Où voir l'émission The Grand Tour en streaming ?

La nouvelle version de The Grand Tour sera disponible en exclusivité sur Prime Video à partir du 4 septembre 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.