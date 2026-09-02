Le choc des Thunderman : un film de super-héro pour les ados sur Paramount +

Le téléfilm réalisé par Trevor Kirschner est diffusé en streaming sur le service Paramount+ le 3 septembre 2026.

Le Choc des Thunderman est un téléfilm adapté de la série télévision éponyme diffusée sur Gulli entre 2014 et 2017 et sur la chaîne Nickelodeon depuis 2018. Cette série, réalisée par Jed Spingarn (Jimmy Neutron), met en scène une famille de super-héros, tout comme son spin-off diffusé depuis 2025, The Thunderman incognito. La version film en live action, Le Choc des Thunderman, est réalisée par Trevor Kirchner (L'école des chevaliers, Rock Academy) et se concentre autour du personnage de Chloé Thunderman.

Parmi les dernières arrivées dans l'univers des plateformes de streaming, Paramount+ + commence à se faire une place de choix. Comme ses concurrents, le service propose notamment les contenus de franchises ultra populaires chez les plus jeunes comme Monster High, Sonic, ou encore Pat Patrouille pour les plus petits. Le choc des Thunderman est disponibles en streaming le 3 septembre sur Paramount+.

Quelle est l'intrigue du film Le Choc des Thunderman ?

Le quotidien n'est pas de tout repos chez les Thunderman. Alors qu'il s'apprête enfin à rejoindre le Hall des héros, Hank doit affronter le réplicateur. À la maison, l'ambiance est aussi explosive puisque Chloe découvre qu'elle a des pouvoirs de télékinésie. Elle va ainsi pouvoir rejoindre l'école secrète des superhéros. Mais l'intendante de l'établissement, Cognita, a un projet macabre : elle rêve de détruire Metroburg.

Quel casting pour Le Choc des Thunderman ?

Kira Kosarin : Phoebe Thunderman

Phoebe Thunderman Jack Griffo : Max Thunderman

Max Thunderman Maya Le Clark : Chloe Thunderman

Chloe Thunderman Addison Riecke : Nora Thunderman

Nora Thunderman Diego Velázquez : Billy Thunderman

Billy Thunderman Chris Tallman : Hank Thunderman

Hank Thunderman Rosa Blasi : Barb Thunderman

Barb Thunderman Dana Snyder : Dr. Colosso

Dr. Colosso Daniele Gaither : Président Tape Dur

Président Tape Dur Ariel Winter : Cognita

Où découvrir Le Choc des Thunderman en streaming ?

Le Choc des Thunderman est disponible en streaming sur Paramount+ le 3 septembre 2026. La plateforme de VOD de la Paramount propose de nombreux contenus jeunesse à l'instar du Choc des Thunderman mais aussi de la série Monster High et des films Pat Patrouille. Pour profiter du catalogue, vous pouvez vous abonner dès 7,99 euros par mois.