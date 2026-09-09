Oasis, Don't Look Back In Anger : un documentaire événement sur le groupe légendaire bientôt sur Disney+

Après 16 ans de séparation, le groupe de rock britannique s'est reformé pour une tournée triomphale en 2025. Un documentaire revient sur le retour des frères Gallagher pour Disney+

Le retour rock le plus attendu de ces dernières années trouve une traduction documentaire avec Oasis : Don't Look Back In Anger, disponible d'ici la fin de l'année sur Disney+. Il aura fallu attendre 16 ans pour revoir Liam et Noel Gallagher réunis sur scène. Après des années de brouilles et de déclarations assassines, les deux frères ont finalement reformé Oasis à l'occasion de la tournée Oasis Live '25, l'un des événements musicaux les plus marquants de 2025. Réalisé par Dylan Southern et Will Lovelace (Shut Up and Play the Hits), ce documentaire a été imaginé par le scénariste, producteur et réalisateur nommé aux Bafta et aux Oscars Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders.

Mais le documentaire ne se contente pas de filmer le retour du groupe sur scène. Il offre également un accès privilégié aux coulisses de la tournée et, surtout, réunit Liam et Noel Gallagher pour leurs premières interviews communes depuis plus de vingt ans. Le film s'intéresse ainsi autant au phénomène Oasis qu'à la relation tumultueuse entre les deux frères et à l'immense impact émotionnel de leurs retrouvailles sur leurs fans à travers plusieurs générations.

Quelle est le sujet du documentaire Oasis : Don't Look Back in Anger?

Après des années de séparation, Liam et Noel Gallagher se retrouvent pour une nouvelle tournée mondiale d'Oasis. Baptisée Live '25, celle-ci affiche complet dans les stades et devient rapidement un phénomène international. Le documentaire suit cette reformation depuis les répétitions jusqu'aux concerts, en passant par les coulisses. Il montre les deux frères au travail et revient sur l'histoire du groupe, tout en donnant la parole à ceux qui ont vécu cet événement aux premières loges. Grâce à des images inédites et à des interviews communes de Liam et Noel, Don't Look Back in Anger cherche également à comprendre ce que représente Oasis pour ses fans et pourquoi la musique du groupe continue de rassembler plusieurs générations.

Qui voit-on dans le documentaire Oasis : Don't Look Back in Anger ?

Liam Gallagher : chanteur et cofondateur d'Oasis

Noel Gallagher : guitariste et principal auteur-compositeur d'Oasis

Paul Arthurs : guitariste historique d'Oasis

Gem Archer : guitariste d'Oasis depuis 1999

Andy Bell : bassiste d'Oasis à partir de 1999

Où voir le documentaire Oasis : Don't Look Back in Anger en streaming ?

Le film documentaire Oasis : Don't Look Back in Anger est diffusé en exclusivité sur Disney++ à partir du 9 septembre 2026 en IMAX, puis le 11 septembre dans les autres salles, avant d'être proposé en exclusivité sur Disney+, à une date qui n'a pas encore été communiquée.

Afin de profiter des épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.