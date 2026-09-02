The Runner : Gal Gadot au pas de course pour sauver son fils sur Prime Video

Lancée dans une course contre la montre pour sauver son enfant kidnappé, une mère compose avec un mystérieux interlocuteur qui lui dicte ses moindres faits et gestes, dans "The Runner" sur Prime Video.

Gal Gadot quitte son costume de Wonder Woman pour un autre rôle de super-héroïne, celle d'une brillante avocate londonienne dont la vie bascule lorsque'elle apprend que son fils vient d'être kidnappé. Dans The Runner, l'actrice se retrouve au cœur d'un thriller haletant réalisé par Kevin Macdonald, à qui l'on doit notamment Le Dernier Roi d'Écosse et Black Sea.

Pour sauver son enfant, son personnage va devoir traverser Londres en courant et se plier aux ordres d'un mystérieux interlocuteur. Disponible sur Prime Video depuis le 2 septembre 2026, le film promet une course contre la montre particulièrement éprouvante.

Le casting réunit donc Gal Gadot, connue pour Wonder Woman, Fast & Furious et Justice League, et Damian Lewis, révélé par Homeland et également vu dans Billions, Band of Brothers et Once Upon a Time... in Hollywood. Rory Wilmot, qui interprète Noah, et Alfred Enoch, notamment connu pour Murder et Harry Potter, complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue du film The Runner ?

Maia Marten est une avocate londonienne brillante et habituée à maîtriser toutes les situations. Mais lors de son jogging matinal, elle reçoit un appel qui fait basculer son existence : son fils a été enlevé. Au bout du fil, un mystérieux interlocuteur lui donne des instructions particulièrement inquiétantes. Pour avoir une chance de récupérer son enfant, Maia doit traverser Londres à pied, accomplir une série de missions et surtout suivre les ordres qui lui sont donnés. Elle n'a pas le droit de s'arrêter, ni de prévenir qui que ce soit. Alors que le temps lui est compté, la jeune femme comprend progressivement que cette course ne concerne pas uniquement son fils. Les secrets liés à son métier d'avocate pourraient également jouer un rôle dans ce piège dont elle ne connaît pas encore toutes les règles.

Quels acteurs au casting du film The Runner ?

Gal Gadot : Maia Marten

Damian Lewis

Rory Wilmot : Noah

Aaron Gill : Mr. Orwell

Pierre Bergman

Millicent Wong

Alfred Enoch

Robert James Smith

Jessica Wai Sum Tong

Helder Fernandes

Samson Cox-Vinell

Caroline Glass

Où voir le film The Runner en streaming ?

Le film The Runner est disponible en exclusivité sur Prime Video depuis le 2 septembre 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Celui-ci coûte 6,99 euros par mois, soit 69,90 euros par an.