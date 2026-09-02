Mayday sur Apple TV : Ryan Reynolds et Kenneth Branagh réunis dans une comédie d'action

Ryan Reynolds et Kenneth Branagh forment un duo improbable dans Mayday, un film sur Apple TV.

Ryan Reynolds en pilote américain, Kenneth Branagh en ancien agent du KGB : difficile d'imaginer duo plus original. Et pourtant, c'est bien ensemble que les deux acteurs vont devoir survivre en pleine Guerre froide dans Mayday, une comédie d'action qui promet de mélanger espionnage, aventure et humour. Réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, le film sort sur Apple TV le 4 septembre 2026.

Le casting est porté par Ryan Reynolds, célèbre pour Deadpool, Free Guy et Green Lantern, qui incarne le lieutenant Troy " Assassin " Kelly. Face à lui, Kenneth Branagh, vu dans Harry Potter, Oppenheimer, Dunkerque et Belfast, joue Nikolai Ustinov, un ancien agent du KGB. Maria Bakalova, révélée dans Borat 2 et vue depuis dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, incarne Anna Ustinov. Marcin Dorociński (Le jeu de la dame) et David Morse (La Ligne verte, L'échange) complètent notamment la distribution.

Quelle est l'intrigue du film Mayday ?

En pleine Guerre froide, le lieutenant Troy "Assassin" Kelly est envoyé en mission secrète au-dessus du territoire russe. Mais l'opération tourne rapidement au désastre et le pilote américain se retrouve contraint de s'éjecter avant d'atterrir derrière les lignes ennemies. Seul, perdu dans une région hostile et traqué par les forces soviétiques, Troy doit trouver un moyen de survivre et de rejoindre son pays.

Son seul espoir repose sur Nikolai Ustinov, un ancien agent du KGB devenu menuisier, aussi excentrique qu'imprévisible. Les deux hommes, que tout oppose, vont devoir s'entendre pour échapper à leurs poursuivants. Une alliance improbable qui transforme cette mission d'espionnage en véritable aventure, avec une bonne dose d'humour et d'action.

Quels acteurs au casting du film Mayday ?

Ryan Reynolds : Lieutenant Troy "Assassin" Kelly

Kenneth Branagh : Nikolai Ustinov

Maria Bakalova : Anna Ustinov

David Morse : Harold Kelly

Wendy Crewson : Assistant Director Meadows

Marcin Dorocinski : Alexander Volkov

Clark Johnson

Louis Cancelmi

Alex Mallari Jr.

Erniel Baez : TAO Price

Alex Ozerov-Meyer : Viktor

Lovell Adams-Gray

Christian Jadah : OPSO Tyler

Où voir le film Mayday en streaming ?

Le film Mayday est à regarder en exclusivité sur Apple TV dès le 4 septembre 2026. Afin de profiter de cette comédie, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + Ciné Séries à 29,99 euros par mois ou Canal+ la totale à 59,99 euros par mois.