Dang ! : une famille new-yorkaise complètement déjantée débarque sur Netflix

Nouvelle série animée américaine pour adultes sur Netflix : "Dang !" met en scène une fratrie dysfonctionnelle avec une sœur parfaite venant bousculer les plus jeunes.

Après les succès de BoJack Horseman et Big Mouth, Netflix poursuit son exploration de l'animation pour adultes avec DANG!. Créée par Andrew Law et Matt Murray, également scénaristes et show runners, cette nouvelle sitcom animée peut compter sur un solide pedigree comique : les deux hommes ont travaillé, entre autres, sur The Good Place, tandis qu'Andrew Law a aussi écrit pour Hacks et Silicon Valley.

La série est produite également par Mike Schur et Alan Yang, deux figures bien connues de la comédie américaine. Composée de huit épisodes d'environ 30 minutes, la série s'inscrit dans la lignée des comédies animées irrévérencieuses de la plateforme, avec un ton décalé et un regard acéré sur les relations familiales et la vie new-yorkaise. DANG! sera disponible sur Netflix à partir du 8 septembre 2026.

Le casting vocal réunit notamment Stephanie Hsu, révélée au grand public grâce à Everything Everywhere All at Once et vue depuis dans The Fall Guy, Andrew Law, également créateur de la série, et Poppy Liu, aperçue dans Hacks et The Afterparty. Noël Wells, connue notamment pour Master of None et Star Trek: Lower Decks, participe également au doublage.

Quelle est l'intrigue de la série animée Dang ! ?

Andrew et Eunice sont frère et sœur et profitent à leur manière de leur vie à New York. Leur quotidien est loin d'être parfaitement organisé, mais cela leur convient très bien. Tout change lorsque leur grande sœur Ruthie revient dans leur vie. Contrairement à Andrew et Eunice, elle a toujours été considérée comme la fille parfaite, celle qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Mais Ruthie vient de faire voler en éclats cette existence idéale et cherche désormais à renouer avec sa famille. Sa présence va pousser Andrew et Eunice à l'aider à retrouver un peu de stabilité, tandis que Ruthie va elle-même les accompagner dans leurs propres difficultés à devenir des adultes responsables. Entre conflits familiaux, situations absurdes et vie new-yorkaise mouvementée, les trois personnages vont devoir apprendre à accepter leurs imperfections.

Qui est au casting voix de la série animée Dang ! ?

Stephanie Hsu : Ruthie

Andrew La : Andrew

Poppy Liu : Eunice

Noël Wells : Greta

Où voir de la série animée Dang ! en streaming ?

La série animée Dang ! est à regarder en exclusivité sur Netflix le 8 septembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).