Portée disparue : de quoi parle ce Thriller australien d'Apple TV adapté d'un best seller ?

"Portée disparue" est une mini-série créée par Kris Mrksa et adaptée du thriller "Emergency 911" de Ryan David Jahn.

Portée disparue est une mini-série australienne adaptée du thriller de Ryan David Jahn 911 Emergency. Dans ce livre, un père brisé par la disparition de sa fille n'a qu'une obsession : la retrouver. Pour porter l'adaptation télévisée, Apple TV a pu compter sur Kris Mrska, un scénariste aguerri déjà derrière The Murders at White House farm.

La plateforme Apple TV propose de nombreux thrillers de qualité comme Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal ou encore Les nerfs à vif. De son côté la mini-série Portée disparue est disponible en streaming le 9 septembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Portée disparue ?

Ian Ridley est un homme brisé qui a tout perdu. Dix ans auparavant, sa fille Maggie a disparu. Après de longues recherches infructueuses, la police a conclu que la petite fille était morte mais Ian a toujours refusé cette vérité et son entêtement a fait voler en éclat son mariage et son travail. Cet ancien inspecteur est désormais opérateur pour la police et un soir, il reçoit l'appel à l'aide d'une adolescente. Ian en est persuadé : il s'agit de sa fille Maggie.

Quel casting pour Portée disparue ?

Patrick Brammall : Ian Ridley

Ian Ridley Maxine Peake : Jenna Reid

Jenna Reid Brendan Cowell : Henry Reid

Henry Reid Daniel Henshall : Donald Reid

Donald Reid Zahra Newman : Isabel Pena

Isabel Pena Felix Cameron : Tommy Brenton

Tommy Brenton Bert La Bonté : Bill McCracken

Bill McCracken Fletcher Humphrys : Peter Mulligan

Peter Mulligan Carolyn Bock : Lydia

Lydia Taylor Ferguson : Polly Foster

Polly Foster Hasini Walpola : Shyla

Shyla James Saunders : Ben Sizemore

Ben Sizemore Oscar Redding : Jack Brenton

Où visionner Portée disparue en streaming ?

Les six épisodes de la minisérie Portée disparue sont disponibles en streaming sur Apple TV le 9 septembre 2026. Les amateurs de thrillers haletants pourront également y découvrir Présumé innocent ou Les nerfs à vif. Pour profiter de ces contenus vous pouvez vous abonner directement via la plateforme de VOD Apple TV + pour 9,99 euros par mois. Vous pouvez également souscrire à l'offre Canal+ Ciné Séries pour y avoir accès via myCANAL, pour 29,99 euros par mois.