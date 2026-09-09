Attirés malgré nous : la romance avec Ester Exposito, adaptée d'un best-seller, sur Prime Video

"Attirés malgré nous" est un film espagnol adapté du roman à succès de l'autrice Mercedes Ron.

Attirés malgré nous est un film espagnol adapté de la duologie Enfrentados écrite par la romancière espagnole Mercedes Ron. Cette reine de la romance s'est faite connaître sur WattPad avec À contresens. Son succès l'a propulsée en librairie, puis sur Prime Video qui diffuse en exclusivité les adaptations des romans de l'autrice comme À contresens et Dis le moi tout bas.

Au scénario de cette nouvelle adaptation, on retrouve Sofia Cuenca qui avait déjà travaillé sur À contre sens 2 et À contresens 3 et la réalisation est signée Óscar Pedraza (Sky Rojo). Par ailleurs, Prime Video a déjà validé le tournage d'un second volet, adapté du tome deux de la duologie. En attendant, le premier volet d'Attirés malgré nous est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 9 septembre 2026.

Quelle intrigue pour Attirés malgré nous ?

Marfil Cortès, la fille d'un puissant industriel, mène une existence privilégiée et indépendante à New York. Jusqu'au jour où elle est kidnappée sans explications et relachée... toujours sans explications. Face à ce mystère, son père engage un garde du corps du nom de sebastián Moore. À première vue Marfil et Sebastián n'ont rien en commun et la jeune femme n'apprécie pas du tout qu'on la suive à la trace. Pourtant à force de proximité, une attirance incontrôlable éclot entre Marfil et Sebastián.

Quel casting pour Attirés malgré nous ?

Ester Expósito : Marfil Cortés

Hugo Diego Garcia : Sebastián Moore

Eric Masip : Iván

Pablo Molinero : Alejandro Cortés

Zoe Bonafonte : Gabriela

Lluis Homar : Logan

Joaquin Ferreira : Ray

Leander Vyvey : Wilson

Où visionner Attirés malgré nous en streaming ?

Attirés malgré nous est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 9 septembre 2026. Le service de streaming du géant Amazon propose en exclusivité toutes les adaptations des romans de Mercedes Ron comme Dis le moi tout bas et À contresens. Vous pouvez vous abonner au service dès 6,99 par mois (avec publicités) ou 69,90 euros par an.