Dix pour cent, le film sur Netflix : les agents d'ASK sont de retour pour une nouvelle mission

Six ans après la fin de la série culte, Andréa et toute l'équipe d'ASK reviennent pour un nouveau défi, cette fois sur un plateau de cinéma.

Ils nous avaient laissé en 2020, après quatre saisons et 24 épisodes de comédie très divertissante sur les coulisses d'une agence d'artistes. Les héros de Dix pour cent sont enfin de retour, mais pas tout à fait là où on les attendait. Écrit par la créatrice de la série Fanny Herrero (sur une idée de Dominique Besnehard, Michel Vereecke et Julien Messemackers) et Lison Daniel, le film est réalisé par Émilie Noblet, déjà derrière la série Parlement et Zorro. Produit par Mediawan Studios, Mon Voisin Productions et Mother Production, ce long-métrage de près de deux heures marque les retrouvailles de l'équipe originale, six ans après la fin de la série sur France 2. Mais cette fois, sur Netflix.

Camille Cottin reprend évidemment son rôle d'Andréa Martel, l'agente devenue réalisatrice. Depuis la fin de la série, elle a notamment joué dans House of Gucci et Murder Mystery 2. Elle retrouve Thibault de Montalembert, vu depuis dans À l'Ouest, rien de nouveau et Franklin, ainsi que Grégory Montel, apparu notamment dans Transatlantique et Culte. Nicolas Maury, de son côté, a réalisé Garçon Chiffon et joué dans Banger. Laure Calamy, devenue incontournable grâce à Antoinette dans les Cévennes, a depuis été à l'affiche d'À plein temps et d'Annie Colère. Fanny Sidney et Liliane Rovère reprennent également leurs rôles de Camille et Arlette. La distribution accueille enfin Ophélia Kolb, Anne Marivin et plusieurs guests qui jouent leur propre rôle, parmi lesquels Laetitia Casta, Vincent Macaigne, Laurent Lafitte, Eva Longoria et George Clooney.

Quelle est l'intrigue du film Dix pour cent, le film ?

Après avoir quitté le monde des agents artistiques pour devenir réalisatrice, Andréa pensait enfin pouvoir passer derrière la caméra. Mais son premier film se retrouve en pleine crise lorsque son acteur principal abandonne le projet à quelques jours du tournage. Elle doit donc réunir son ancienne équipe d'ASK pour tenter de trouver une solution et sauver le film. Ces retrouvailles vont évidemment raviver les amitiés, les rivalités et les vieilles habitudes de la petite bande.

Qui est au casting du film Dix pour cent, le film ?

Camille Cottin : Andréa Martel

Thibault de Montalembert : Mathias

Nicolas Maury : Hervé

Laure Calamy : Noémie Leclerc

Grégory Montel : Gabriel Sarda

Fanny Sidney : Camille Valentini

Liliane Rovère : Arlette Azémar

Ophelia Kolb : Colette Brancillon

Anne Marivain : Elise Formain

Laetitia Casta : elle-même

Vincent Macaigne : lui-même

George Clooney : lui-même

Eva Longoria : elle-même

Laurent Lafitte : lui-même

Elodie Batard Gaultier : Flora

Où voir le film Dix pour cent, le film en streaming ?

Le film Dix pour cent, le film est à voir en exclusivité sur Netflix le 10 septembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).