Mal barrée : de quoi parle cette série Netflix entre romance et sport d'élite ?

"Mal barrée" est une série Netflix qui suit le parcours d'une jeune rameuse de haut niveau éclaboussée par un scandale familial.

Mal Barrée est une série américaine créée par Vivian Lin et Morwyn Brebner pour la plateforme Netflix. Pour les non Gen-Z d'entre-nous, il s'agit d'une série à destinatino des "Young Adults", ce qui désigne les formats créés pour les adolescents et les jeunes adultes, que toute la famille binge sans modération. Très populaire, le genre YA mélange souvent romance, initiation et drame, à l'instar de Mal Barrée.

Netflix est passé maître dans la matière grâce à des séries comme Olympo, qui se déroule dans le milieux de la natation universitaire, ou encore avec Ma vie avec les Walter Boys, qui parle de relations familales sur fond de triangle amoureux. De leur côté, les huit épisodes de la série Mal Barrée sont disponibles en streaming sur la plateforme le 10 septembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Mal Barrée ?

Teagan Tao, 16, est une rameuse surdouée promise à un brillant avenir sportif. Tout s'écroule le jour où sa famille se retrouve plongée au coeur d'un scandale. L'adolescente est contrainte de déménager sur la côte Est pour recommencer une nouvelle vie. Elle intègre alors le lycée d'élite Easton Prep, mais déchante en découvrant qu'il n'y a pas d'équipe de rame féminine. Malgré les compétences des rameurs, l'équipe masculine n'est pas au niveau et le coach décide d'intégrer Teagan. L'arrivée de la jeune fille n'est pas du goût des joueurs qui voient en elle une rivale, même si Teagan finit par se lier avec deux garçons aussi charmants que différents : le sage Cam et l'arrogant Josh.

Quels acteurs sont au casting de Mal Barrée ?

Miku Patricia Martineau : Teagan Tao

Teagan Tao Kyle Clark (II) : Cam Dillinger

Cam Dillinger Jessica Paré : Ella Tao

Ella Tao Samuel Braun : Josh Regis

Josh Regis Thomas Cadrot : Coach Matt Hayden

Coach Matt Hayden Olga Petsa : Juliet

Juliet Riley Davis : Noah

Noah Connor Wong : Perry

Perry Vincent Muller (II) : Damon

Damon Connor Paton : Ryder

Ryder Jude Wilson : Baloo Garner

Baloo Garner Tyler Roberge : Logan

Logan Alaska Leigh : Amber

Amber Niall Matter : Richard

Richard Michael Teigen : Oren

Oren River Codack : Damon

Damon Sage Linder : Britney

Britney Byron Lawson : David

David Aiden Howard : Liam

Liam Paolina van Kleef : Maya

Maya Lauren Bradley : Gwendolyn

Gwendolyn Lucia Walters : DeeDee

Où découvrir Mal Barrée en streaming ?

La série Mal Barrée est disponible en streaming le 10 septembre 2026 sur Netflix. Le catalogue de la plateforme de VOD propose également Olympo et Ma vie avec les Walter boys. Pour découvrir tous ces titres vous pouvez vous abonner à Netflix dès 7,99 euros par mois (avec publicités), 14,99 euros par mois (sans publicité) ou 21,99 euros par mois (premium sans pub).