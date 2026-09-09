Petits meurtres entre voisins : les apparences sont trompeuses sur Netflix

Dans une petite ville néerlandaise où les apparences sont soigneusement entretenues, un incendie va révéler les secrets d'un groupe d'amis qui semblait pourtant parfaitement soudé.

Après l'adaptation de plusieurs romans à succès, Netflix s'attaque à un nouveau thriller venu des Pays-Bas avec Petits meurtres entre voisins (titre français de De Eetclub). Créée et scénariste par Dorien Goertzen, avec Jop Esmeijer au scénario, la série est réalisée par Dana Nechushtan et Margien Rogaar. Produite par Fiction Valley, elle adapte le best-seller du même nom de l'écrivaine Saskia Noort, déjà porté au cinéma en 2010. La série compte sept épisodes et sera disponible sur Netflix à partir du 10 septembre 2026.

Loes Haverkort (La peau de Bax) tient le rôle principal de Karen van der Made. Elle partage l'affiche avec Noortje Herlaar (Babette Struyck), connue notamment pour The Golden Hour, Rifka Lodeizen (Hanneke Lemstra), vue dans Sleepers, et Matthijs van de Sande Bakhuyzen (Simon de Jager), apparu dans The Golden Hour. Le casting comprend également Teun Luijkx (Elixer, The Anonymous) dans le rôle de Michel van der Made, Remko Vrijdag dans celui d'Ivo Smit, Charlie Chan Dagelet dans celui de Patricia de Jager et Edwin Jonker dans celui d'Evert Struyck.

Quelle est l'intrigue de la série Petits meurtres entre voisins ?

Karen et sa famille pensaient avoir trouvé leur place dans leur nouveau quartier. Intégrés au très fermé " Dining Club ", ils découvrent rapidement les habitudes extravagantes de ce groupe d'amis. Mais la mort d'Evert change tout. Alors que Karen cherche à comprendre ce qui s'est réellement passé, elle réalise que chacun semble avoir quelque chose à cacher. Plus elle se rapproche de la vérité, plus elle risque de se mettre elle-même en danger.

Qui est au casting de la série Petits meurtres entre voisins ?

Loes Haverkort : Karen van der Made

Noortje Herlaar : Babette Struyck

Rifka Lodeizen : Henneke Lemstra

Matthijs van de Sande Bakhuyzen : Simon de Jager

Charlie Chan Dagelet : Patricia de Jager

Edwin Jonker : Evert Struyck

Teun Luijkx : Michel ven der Made

Markie Lucas : Wolf Lemstra

Remko Vrijdag : Ivo Smit

Où voir la série Petits meurtres entre voisins en streaming ?

La série Petits meurtres entre voisins est à regarder en exclusivité sur Netflix à partir du 10 septembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).