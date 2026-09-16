City of Blood: Berlin devient le terrain de chasse des vampires sur Disney+

Et si les vampires avaient pris le contrôle de Berlin ? Disney+ imagine une capitale allemande dystopique où le sang est devenu la monnaie la plus précieuse.

L'Allemagne nous avait déjà donné Dark, une série devenue culte grâce à son mélange de science-fiction, de mystère et de fantastique. Elle revient cette fois avec City of Blood, qui imagine un Berlin dystopique où les vampires ne se contentent plus de se cacher dans l'ombre : ils contrôlent le crime organisé et s'apprêtent à s'emparer du pouvoir. Créée par Philipp Kadelbach et Elena Lyubarskaya et adaptée du roman graphique Berlinoir de Reinhard Kleist et Tobias O. Meißner, cette série de huit épisodes est réalisée par Philipp Kadelbach, à qui l'on doit notamment Génération War et Perfume. Le scénario est signé par plusieurs auteurs, dont Daniela Baumgärtl, Martin Behnke, Nicki Bloom et Philipp Kadelbach. Produite par Amusement Park Film pour Disney+, City of Blood sera disponible à partir du 16 septembre 2026.

Lea Drinda incarne Bea Hoffmann, après s'être notamment fait remarquer dans Moi, Christiane F., tandis que Soma Pysall joue sa sœur Phoebe. Franz Hartwig interprète Johan Moderson, après avoir été vu dans Dark et Pagan Peak. La distribution réunit également Lars Eidinger, notamment aperçu dans Man of Tomorrow, Jördis Triebel (Dark) et David Schütter (Charlie's Angels).

Quelle est l'intrigue de la série City of Blood ?

Bea Hoffmann a grandi dans un milieu privilégié auprès de sa mère adoptive, tandis que sa sœur Phoebe a connu une existence beaucoup plus difficile dans les rues de Berlin. Lorsque les deux jeunes femmes se retrouvent, elles se retrouvent au cœur d'un conflit qui dépasse largement leur histoire familiale. À l'approche d'élections cruciales, les vampires qui contrôlent déjà une partie du crime organisé cherchent à prendre le pouvoir. Bea et Phoebe vont devoir choisir leur camp dans une ville où humains et créatures surnaturelles se livrent une guerre sans merci.

Qui est au casting de la série City of Blood ?

Lea Drinda : Bea Hoffmann

Soma Pysall : Phoebe Kaya

Franz Hartwig : Johan Moderson

Lars Eidinger : Zeno Gennardi

David Schütter : Oliver Lawal

Mouataz Alshaltouh : Yassin

Jördis Triebel : Laura Hoffmann

Jenny Schily : Szen

Melika Foroutan : Farah Lawal

Dagmar Manzel : Hilda Klein

Ulrich Brandholff : Carl Hoffmann

Yasin el Harrouk : Kevin Kleinhans

Où voir la série City of Blood en streaming ?

La série City of Blood est diffusée en exclusivité sur Disney ++ à partir du 16 septembre 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 6,99 euros par mois, l'offre Premium à 15,99 euros par mois (159,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 10,99 euros par mois (109,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.