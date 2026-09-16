Max V 100 : Max Verstappen le champion de Formule 1 est seul contre tous sur Disney +

Max V 100 est une grande course automobile où le champion du monde de formule 1 Max Verstappen affronte 100 autres pilotes. L'émission est diffusée en direct puis en streaming sur Disney + depuis le 16 septembre 2026.

Max V 100 est un programme de sport automobile qui oppose le champion de Formule 1 Néerlandais Max Verstappen à 100 autres pilotes lors d'une course de kart diffusée en direct. Pour réunir ces pilotes de tous horizons, Disney+, le réseau ESPN et Red Bull (THE patron de l'écurie de MV) ont choisi le mythique circuit de Silverston.

Longtemps reléguée au rang de bruit de fond pour la sieste du dimanche après-midi, la Formule 1 a retrouvé la côte grâce à des pilotes ultra populaires comme Lewis Hamilton ou Max Verstappen. Les plateformes l'ont compris et proposent désormais pléthore de fictions et docu séries sur le sujet comme Drive To Survive sur Netflix ou encore F1 sur Apple TV. Du côté de Disney +, la course Max V 100 est disponible en streaming depuis le 16 septembre, après sa première diffusion en direct ce jour-là.

Quel est le principe de Max V 100 ?

Max V 100 oppose le champion de formule 1 Max Verstappen à 100 pilotes de kart issus de divers horizons, pilotes aguerris ou non. Dans cette version moderne du lièvre et de la tortue, le Néerlandais légendaire sera placé sur le Q101, c'est-à-dire en dernier. Et si dans la version originale de la célèbre fable, le lièvre perd à la fin, les fans savent qu'ici rien n'est joué d'avance, même si pour gagner, le pilote va devoir se frotter à certains adversaires redoutables.

Où découvrir Max V 100 en direct et en streaming ?

La course Max V 100 est initialement diffusée en direct le 16 septembre sur Disney + et sur la plateforme ESPN. Elle restera ensuite accessible en streaming sur le service du géant Disney. Les amateurs de sport automobile peuvent également y découvrir Le Mans 66. Pour découvrir ces titres, vous pouvez vous abonner à Disney + à partir de 5,99 euros par mois.