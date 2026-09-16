La poupée : Netflix adapte un chef d'oeuvre de la littéraire polonaise

La poupée est une série polonaise réalisée par Paweł Maślona adaptée du chef d'oeuvre éponyme de la littérature. Cette série est diffusée en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 16 septembre 2026.

La minisérie polonaise La Poupée est une adaptation du roman éponyme publié en 1890 par l'auteur Bolesław Prus. Considéré comme un chef d'œuvre de la littérature, ce livre a déjà eu le droit à plusieurs adaptations cinématographiques. Pour cette version série toujours en costume mais résolument moderne, Netflix a fait appel au réalisateur polonais Paweł Maślona (Kos) et à un casting d'acteurs polonais renommés.

Les plateformes de streaming regorgent d'adaptations de livres et de sagas, peu importe leur genre. Sur Netflix, on retrouve notamment le film My Brillant Career, adapté d'un roman australien du début du XXe siècle ou encore la comédie musicale Anne Avec un E, publié initialement en 1908. Les six épisodes de la minisérie La poupée sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 16 septembre 2026.

Quelle est l'intrigue de La Poupée ?

Stanisław Wokulski est ambitieux et nourrit le dessin de s'intégrer à la haute société. Lorsqu'il rencontre Izabela Lecka, une jeune artistocrate, Stanislaw tombe sous le charme. Très vite une fascination se mèle à l'attirance et la tension s'installe, tandis que Stanislaw se fraie un chemin dans ce monde qu'il convoite depuis toujours. Mais cette ambition a un prix et dans ce jeu de dupe, il n'a pas moins à perdre que les autres.

Quel casting pour La Poupée ?

Sandra Drzymalska : Izabela Lecka

Tomasz Schuchardt : Stanislaw Wokulski

Magdalena Cielecka : Kazimiera Wasowska

Malgorzata Hajewska-Krzysztofik : Prezesowa Zaslawska

Où visionner la minisérie La Poupée en streaming ?

La minisérie polonaise La Poupée est disponible en streaming sur Netflix depuis le 16 septembre 2026. La plateforme a également adapté les romans My Brillant Career et Anne Avec un E et vous pouvez découvrir ces titres en vous abonnant au service de VOD Netflix à partir de 7,99 euros par mois.