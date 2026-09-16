Neagley : la partenaire de Reacher prend les commandes de son propre spin-off

Après avoir longtemps été le bras droit de Jack Reacher, Frances Neagley arrive à la tête de sa propre série. Maria Sten reprend le rôle dans ce spin-off testostéroné de Prime Video.

L'univers de Reacher s'agrandit et se muscle avec Neagley, une série créée par Nick Santora et Nicholas Wootton, déjà à la manoeuvre de la série originale. Produite notamment par Amazon MGM Studios, Skydance Television et Paramount Television Studios, elle compte huit épisodes et reste évidemment inspirée des personnages imaginés par Lee Child dans ses romans. Maria Sten, qui incarne Frances Neagley depuis la première saison de Reacher, passe cette fois au premier plan. La série sera disponible en intégralité sur Prime Video à partir du 16 septembre 2026.

Maria Sten reprend évidemment le rôle de Frances Neagley, qu'elle interprète depuis la première saison de Reacher. L'actrice danoise est également connue pour ses rôles dans les séries fantastiques Channel Zero et Swamp Thing. Elle donne notamment la réplique à Greyston Holt (Bitten), Adeline Rudolph (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Jasper Jones, Matthew Del Negro (La Rivière des disparues) et Damon Herriman (Better Man). Alan Ritchson fera quant à lui une apparition dans la série pour reprendre son rôle de Jack Reacher, permettant de maintenir le lien avec la série mère.

Quelle est l'intrigue de la série Neagley?

Frances Neagley mène désormais sa vie de détective privée à Chicago, loin de son ancien camarade Jack Reacher. Mais la mort suspecte d'un ami proche la pousse à reprendre du service. Convaincue qu'il ne s'agit pas d'un accident, elle se lance dans une enquête qui va rapidement prendre une tournure beaucoup plus dangereuse que prévu. En remontant la piste, Neagley découvre notamment les agissements d'une mystérieuse secte et se retrouve confrontée à une menace qui dépasse largement le cadre de son enquête initiale.

Qui est au casting de la série Neagley?

Maria Sten : Frances Neagley

Greyston Holt : Hudson Riley

Jasper Jones : Keno

Adeline Rudolph : Renee Birdwhistle

Matthew Del Negro : Pierce Woodrow

Damon Herriman : Lawrence Cole

Alan Ritchson : Jack Reacher

John Bregar : Mason

Lars A. Melby : Ken

Rebecca Liddiard : Judith Gray

Ema Inês : Glynis

Brian Hamman : Davos

Mal Dassin : Murphy

Jhaleil Swaby : Tommy Crane

Emily Mitchell : Grace Kinney

Où voir la série Neagley en streaming ?

La série Neagley est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 16 septembre 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.