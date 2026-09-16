Toi+Moi - Seuls contre tous : la romance d'Emma Green débarque sur Prime Video

Après avoir séduit près d'un million de lecteurs en France, Alma et Vadim passent du papier à l'écran dans cette nouvelle romance Young Adult signée Prime Video.

Les fans de Off Campus vont y trouver leur compte. Avec Toi + Moi - Seuls contre tous, Prime Video plonge à son tour dans l'univers de la romance Young Adult, qui mélange une somme d'ingrédients indispensables : l'attirance irrésistible entre deux héros, des secrets de famille plus si bien gardés et une menace planant sur le duo. Adapté de la trilogie à succès d'Emma Green, le film raconte la rencontre explosive entre Alma, une jeune femme issue d'une famille aisée, et Vadim, un étudiant aussi séduisant que mystérieux. Réalisé par Manon Gaurin (Déter, Skam France), qui signe également le scénario avec Éliane Vigneron et Alix Letribot, le film est produit par Originals by Trésor, une société de Trésor Films. Cette adaptation du premier tome de la trilogie d'Emma Green marque les débuts de Prime Video dans le film français destiné au public Young Adult. Toi + Moi - Seuls contre tous sera disponible sur la plateforme à partir du 18 septembre 2026.

Vittoria Di Savoia incarne Alma Lancaster et Lucas Barski prête ses traits à Vadim Arcadi. Pour son premier grand rôle à l'écran, Vittoria Di Savoia, fille de la comédienne Clotilde Courau, donne la réplique à Lucas Barski, qui a notamment travaillé comme mannequin avant de se lancer dans la comédie. Aymeric Fougeron (La Rebelle : Les Aventures de la jeune George Sans) complète notamment la distribution.

Quelle est l'intrigue du film Toi+Moi - seuls contre tous ?

Alma Lancaster cache à sa famille son véritable rêve : faire du cinéma. Lorsqu'elle rencontre Vadim à l'université, elle est loin de se douter que ce jeune homme mystérieux va rapidement prendre une place importante dans sa vie. Malgré leurs différences et leurs premiers échanges plutôt électriques, ils sont contraints de collaborer sur un projet de film étudiant.

Entre eux, l'attirance devient rapidement impossible à ignorer. Mais alors que leur histoire commence à peine, des menaces anonymes viennent troubler leur relation. Alma et Vadim vont devoir affronter les secrets de leur passé et comprendre qui cherche à les séparer.

Quels acteurs au casting du film Toi+Moi - seuls contre tous ?

Vittoria Di Savoia : Alma Lancaster

Lucas Barski : Vadim Arcadi

Aymeric Fougeron : Basile Lancaster

Zoe Garcia : Clémentine

Léo Legrand : Timothé Vallas

Où voir le film Toi + Moi - seuls contre tous en streaming ?

Le film Toi + Moi - seuls contre tous est à regarder en exclusivité sur sur Prime Video à partir du 18 septembre 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.