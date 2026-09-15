Monstre, l'histoire de Lizzie Borden sur Netflix : Ryan Murphy s'attaque à l'un des plus célèbres crimes des États-Unis

Quatrième saison pour la collection "Monstre" de Netflix. Après Jeffrey Dahmer, les frères Menendez et Ed Gein, Ryan Murphy s'intéresse à une nouvelle figure du crime américain : Lizzie Borden.

Il n'y avait pas encore eu de femme, dans la collection à succès de Ryan Murphy. Après Jeffrey Dahmer, tueur en série responsable de 17 meurtres, les frères Menendez, coupables du meurtre de leurs parents, et Ed Gein, meurtrier et profanateur de sépultures devenu l'un des criminels les plus tristement célèbres des États-Unis, le créateur s'intéresse cette fois à Lizzie Borden, accusée en 1892 d'avoir tué son père et sa belle-mère à coups de hache. Créée par Ryan Murphy, à qui l'on doit notamment la série d'anthologie American Horror Story et Ian Brennan, cette nouvelle saison compte huit épisodes et sera disponible sur Netflix à partir du 17 septembre 2026.

Ella Beatty incarne Lizzie Borden, après Feud : Capote vs. The Swans. Vicky Krieps joue Bridget " Maggie " Sullivan (Phantom Thread), tandis que Charlie Hunnam et Rebecca Hall interprètent Andrew et Abby Borden. Billie Lourd joue Emma (American Horror Story) et Jessica Barden Nance O'Neil (The End of the F**ing World*). Sarah Paulson, fidèle à l'univers de Ryan Murphy, incarne quant à elle la célèbre tueuse en série Aileen Wuornos.

De quoi parle la série Monstre : l'histoire de Lizzie Borden ?

Le 4 août 1892, Andrew et Abby Borden sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur maison de Fall River, dans le Massachusetts. Les soupçons se portent rapidement sur Lizzie, la fille d'Andrew, qui aurait tué son père et sa belle-mère à coups de hache. Arrêtée puis jugée, elle est finalement acquittée, sans que le mystère soit jamais complètement levé. La série revient sur cette affaire hors norme en s'intéressant aussi à la vie de Lizzie, à ses relations avec sa famille et à son rapprochement avec Bridget " Maggie " Sullivan, la domestique des Borden.

Qui est au casting de la série Monstre : l'histoire de Lizzie Borden ?

Ella Beatty : Lizzie Borden

Charlie Hunnam : Andrew Borden

Rebecca Hall : Abby Borden

Vicky Krieps : Bridget " Maggie " Sullivan

Billie Lourd : Emma Borden

Jessica Barden : Nance O'Neill

Sarah Paulson : Aileen Wuornos

Joey Pollari : John Morse

Oliver Spenceman : Stephen

Où voir la série Monstre : l'histoire de Lizzie Borden en streaming ?

La série Monstre : l'histoire de Lizzie Borden est à regarder en exclusivité sur Netflix à partir du 17 septembre 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).