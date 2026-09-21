Becoming her : un documentaire Disney+ sur les futures stars du football féminin

"Becoming her" est un documentaire produit par le Juventus Creative Lab du club Juventus FC. Il suit trois espoirs du football féminin, sur Disney+ depuis le 21 septembre 2026.

Becoming Her est un documentaire italien sur les espoirs du football féminin. Produit par le Juventus Creative Lab, le pôle créatif du club de la Juventus de Turin et réalisé par Ivan Silvitrini, le documentaire suit trois étoiles montantes du football féminin et leur quotidien au sein des prestigieux centres de formations de la Juventus.

Becoming Her n'est pas le premier documentaire consacré aux (futures) grandes footballeuses de l'année. Depuis fin mai 2026, la plateforme diffuse également FC Barcelona: Sonar, Jugar, y Ganar : ce documentaire, réalisé par Paula Fernández Crespo (Os Convocados), retrace l'ascension de l'équipe féminine du FC Barcelona, devenue en quelques années l'une des meilleures équipe du monde. De son côté, Becoming Her a été présenté en avant-première au festival du film de Giffoni en juillet dernier. Il est diffusé en streaming sur Disney++ depuis le 21 septembre 2026.

De quoi parle Becoming Her ?

Sofia Cholovskaya, Samantha Lin, et Anna Copelli. Trois adolescentes, trois continents et la même passion du football. Becoming Her suit le quotidien de ces trois joueuses qui s'entraînent au sein de différentes Juventus Academy. Ces centres de formation de la Juventus qui forment des jeunes talents dans le monde entier, et notamment à Al Khobar pour Sofia, Los Angeles pour Samantha Lin et Turin Pour Anna. Ces trois parcours uniques incarnent chacun à leur manière leur manière les valeurs de la Juventus, entre solidarité et détermination.



Où découvrir Becoming Her en streaming ?

Après une présentation en avant première au festival du film de Giffoni en juillet, le documentaire Becoming Her est disponible en streaming sur la plateforme Disney+ depuis le 21 septembre 2026. Pour les fans de football, le service du géant Walt Disney diffuse également le documentaire FC Barcelona: Sonar, Jugar, y Ganar. Le catalogue Disney+ est disponible dès 6,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.