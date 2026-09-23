Brothers : et si Matthew McConaughey et Woody Harrelson étaient frères ? La folle série d'Apple TV

Brothers est une série créée par Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Lee Eisenberg et David West Read. Elle est disponible en streaming depuis le 23 septembre 2026 sur Apple TV.

Brothers, est une série américaine créée par Matthew McConaughey (Interstellar, The Dallas Buyer Club), Woody Harrelson (Bienvenue à Zombieland, Insaisissable), Lee Eisenberg (Good Boys) et David West Read (The Big Door Prize). Elle s'inspire d'une folle rumeur comme seule Hollywood peut en créer : Matthew et Woody pourraient être des frères. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas, mais si la rumeur s'était avérée vraie ? Leur amitié aurait-elle survécu à la révélation ? C'est ce que l'on va découvrir dans cette série, créée par quatre des cinéastes les plus talentueux des US.

Si Apple TV innove avec les doubles fictionnels de deux stars de cinéma, la fraternité a beaucoup inspiré les réalisateurs et les plateformes de streaming ces derniers temps. Entre comédies potaches comme Brothers (Prime) avec James Brolin et Peter Dinklage et chronique sociale avec Half Man (HBO), ces relations complexes sont disséquées sous tous les angles. Du côté d'Apple TV, la série Brothers est disponible en streaming depuis le 23 septembre 2026.

Quelle est l'intrigue de Brothers ?

Matthew McConaughey et Woody Harrelson sont amis depuis des décennies. Le jour où la fille de Woody rompt ses fiançailles, toute la famille Harrelson décide de se ressourcer au ranch de Matthew. Les deux familles profitent de cette parenthèse enchantée, jusqu'à ce que la mère de Matthew lâche une bombe : son fils et Woody pourraient être frères. Les deux amis réagissent pourtant très différemment : Woody veut absolument trouver des éléments pour infirmer ou confirmer la rumeur, tandis que Matthew pense avant tout à sa future carrière politique.

Quel casting pour Brothers ?

Matthew McConaughey : lui-même

lui-même Woody Harrelson : lui-même

lui-même Holland Taylor : Ma Mac

Ma Mac Natalie Martinez : Valentina McConaughey

Valentina McConaughey Brittany Ishibashi : Joy Harrelson

Où visionner Brothers en streaming ?

Brothers, la série créée et interprétée par Woody Harrelson et Matthew McConaughey est disponible en streaming sur Apple TV depuis le 23 septembre à raison d'un épisode par semaine. Pour la visionner, vous pouvez vous abonner au service du géant à la pomme, pour 9,99 euros par mois.